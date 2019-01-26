MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



穆西納。 美聯社 分享 facebook 哈勒戴（Roy Halladay）與穆西納（Mike Mussina）生涯各在兩支球隊都綻放光彩，名人堂的牌匾要戴上哪一隊球帽難以抉擇，最終決定戴上沒有Logo的球帽，不偏心任何一隊。

哈勒戴、穆西納與李維拉（Mariano Rivera）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）都是今年名人堂新成員，李維拉生涯19年都效力洋基，馬丁尼茲則是終身水手人，沒有選擇困難，不過哈勒戴在藍鳥、費城人都拿過塞揚獎，穆西納生涯18年中，金鶯占了10年、洋基8年，只代表任何一隊都不對。

哈勒戴在2017年11月因飛機意外逝世，他效力藍鳥12個球季，累積148勝76敗，最後4年在費城人曾投過完全比賽及無安打比賽，甚至在2010年國聯分區系列賽對紅人也投出無安打比賽。

遺孀布蘭迪（Brandy Halladay）表示，哈勒戴對效力藍鳥與費城人的成就都十分驕傲，「我們在多倫多許多年，他在那裡建立起職業生涯，並成為塞揚投手，他在費城進入了季後賽，還投出兩次無安打並拿下塞揚獎，我們相信哈勒戴會做出同樣決定，兩支球隊跟球迷都對我們意義重大。」

穆西納在金鶯的10年裡，累積了147勝81敗，並5度入選美聯明星隊，加入洋基後拿下123勝72敗，並在最後一年達成單季20勝，穆西納表示：「洋基與金鶯都是我進入名人堂的原因，我很驕傲能在這些很棒的球隊打球。」