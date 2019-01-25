MLB／歐塔維諾確定穿0號球衣 成洋基第一人

2019-01-25 13:07 中央社 紐約24日綜合外電報導



歐塔維諾加盟洋基，確定將披上0號球衣。 截圖自洋基官方推特 分享 facebook

紐約洋基今天宣布，他們和自由市場救援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）簽下3年合約，且歐塔維諾將披上0號球衣，成為洋基逾百年隊史第一人。

路透社報導，洋基球團透露，33歲右投歐塔維諾將穿上0號球衣，這是他過去7年在科羅拉多洛磯的背號，但洋基逾百年隊史卻從來沒有球員穿過0號。

多家媒體報導指出，歐塔維諾與洋基簽下3年2700萬美元（約新台幣8億3000萬元）的合約。

0號是洋基剩下唯一的個位數背號，因為1至9號都已全數退休。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）曾在2017年告訴體育電視頻道ESPN「他對0號球衣沒有意見」。他還指出：「對我來說，那只是個數字。」

據傳洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）不得不准許歐塔維諾仍想續穿0號球衣的要求。

歐塔維諾大聯盟生涯自責分率3.68，去年出賽75場，繳出6勝4敗、6次救援成功、自責分率2.43、每局被上壘率（WHIP）0.991的優秀成績。

如今歐塔維諾加入洋基，他會和查普曼（AroldisChapman）、布里頓（Zach Britton）和伯坦西斯（Dellin Betances）等救援投手組成強大牛棚陣容。