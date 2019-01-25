MLB／達比修有開始牛棚練投 小熊總裁有信心

2019-01-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小熊隊日籍投手達比修有22日在個人社群媒體放上首次牛棚練投影片，證明自己正朝春訓邁進 路透 分享 facebook

小熊隊日籍投手達比修有22日在個人社群媒體放上首次牛棚練投影片，證明自己正朝春訓邁進，總裁艾普斯坦（Theo Epstein）也對達比修有的2019球季有信心。

站在室內牛棚的斜坡上，達比修有聚精會神的進行左手關節鏡清創手術後的第一次牛棚練習，去年他因右手肘出現疲勞性骨折前兆提前關機，9月進行手術後復健至今。

由於去年初才與小熊簽下6年1.26億美元（約新台幣36.5億）的大約，達比修有首年就報銷引來外界不少批評，艾普斯坦表示：「那些報導太糟糕了，他現在增加不少肌肉，也強化靈活度，重點是他的手臂感覺很棒，在投球測試時完全沒有感覺到不舒服。」

對於達比修有新球季的角色，艾普斯坦有著高度期待，「他現在走路有風，我認為這代表他對自己身體狀況的感受，現在重點才要開始，這樣的感覺要帶進去春訓以及這個球季，為賽事做好準備，讓很棒的打者出局，成為我們輪值中能夠倚靠的角色。」

達比修有去年球季僅出賽8場即報銷，拿下1勝3敗、防禦率4.95，球隊期待他能回到前年先發31場、10勝12敗、防禦率3.86的成績，小熊自2016年終結百年魔咒拿下世界大賽冠軍後，連兩年雖都打進季後賽，卻都鎩羽而歸。