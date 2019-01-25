MLB／不搶哈波了 道奇4年約簽外野手波拉克

2019-01-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



道奇今天簽下頂級外野手波拉克，外界認為此舉代表他們將退出哈波爭奪戰。 美聯社 分享 facebook

道奇今天簽下頂級外野手波拉克（A.J. Pollock），合約價值4年、5500萬美元（約新台幣17億元），第5年還有1000萬美元的球員選項以及500萬美元買斷金，美國媒體「Usa Today」認為，此舉代表道奇退出哈波（Bryce Harper）爭奪戰。

31歲的波拉克去年在響尾蛇出賽113場，打擊率2成57，有21發全壘打、65分打點及13次盜壘，唯一疑慮是去年曾因左手拇指受傷休息近2個月，但如今已通過道奇體檢。

波拉克的加入不僅解決道奇打線所需的右打戰力，也補足普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）被交易到紅人後的外野缺口，暫代中外野的貝林格（Cody Bellinger）也能回到熟悉的一壘防區。

簽下波拉克對道奇投手是則喜訊，不僅身後多了位今年自由市場上防守最佳的中外野手，波拉克過去對道奇出賽89場，打擊率是2成91，外加17發全壘打。

簽下波拉克後，道奇已十分接近今年豪華稅上限的2億600萬美元，雖然一直被列在追求哈波的球隊名單中，道奇在去年11月與哈波會面後，表明不願給出長期合約，加上豪華稅壓力，要簽下哈波機會不大。

道奇下一步較有可能的補強是透過交易，換來馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），道奇一直積極與馬林魚交涉，球隊中有不少潛力球員以及成熟的外野手可作為籌碼。