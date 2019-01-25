MLB／一朗搶位置？ 水手：還是年輕人為主

2019-01-25 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手隊今天正式宣布以小聯盟約簽下日籍球星鈴木一朗，不過除了開幕戰位置外，不附帶任何承諾。 歐新社 分享 facebook

水手隊今天正式宣布以小聯盟約簽下日籍球星鈴木一朗，不過除了開幕戰位置外，不附帶任何承諾，總經理狄波多（Jerry Dipoto）表示，今年球隊的出賽數還是會以年輕人為主，「從東京回來之後，我們首先要確定他的健康狀況是否能進入名單，不過最主要的目標還是讓年輕球員發揮。」

狄波多說：「首先，我們預期他會在去東京的28人名單中，也和鈴木一朗簽下小聯盟合約附帶春訓邀約，若是到時他能夠健康的一起去東京，會有機會上場比賽的，不過今年球季的重點還是把機會給年輕球員。」

要如何定位鈴木一朗，水手也沒有標準答案，狄波多表示：「我們只想找回史上最棒球員之一，讓他回到場上，看看會發生什麼事，而且這也是他的期望，我們希望對一朗表達尊重之意，尤其他又對水手隊貢獻良多，對世界棒球也有極大貢獻。」

狄波多表示：「我們沒辦法多打幾場或是增加新的位置。」漢尼格（Mitch Haniger）、史密斯（Mallex Smith）、桑塔納（Domingo Santana）是主要培養對象，對布魯斯（Jay Bruce）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）也承諾要給予上場空間。

狄波多表示，球隊還是會觀察鈴木一朗的表現再做決定，「當一個偉大的球員獲得機會，看他們能夠如何運用是件美事，我不想預測一朗的情況，因為他已經用整個生涯證明自己。」