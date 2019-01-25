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MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00李秉昇

2018年四月底，備受期待的大物新秀阿庫納（Ronald Acuna Jr.）登上大聯盟，接著不負眾望地打出.293／.366／.552的全能打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率），附帶26發全壘打，為勇士提供至關重要的進攻火力，幫助斧頭幫一舉以國聯東區最佳戰績挺進季後賽。除了阿庫納，國民的索托（Juan Soto）、大都會的麥尼爾（Jeff McNeil）、皇家的凱勒（Brad Keller）、巨人的羅德里奎茲（Dereck Rodriguez）等菜鳥，也都在2018年完成大聯盟初登場後，隨即替球隊做出巨大貢獻。

展望2019年賽季，有哪些尚未踏上大聯盟球場的小聯盟潛力股，最有機會在今年完成大聯盟處女秀、而且發揮具衝擊性的影響力呢？以下筆者參考大聯盟官網百大新秀榜，以及美國棒球權威媒體《棒球指南》（Baseball Prospectus）剛出爐的2019百大新秀名單，依據球員的資質與實力、發展成熟度和其球團戰力調配的狀況，挑選出十位今年最可能在大聯盟初登場且有效幫助球隊提升戰績的選手（不包含仍具菜鳥資格但已經上過大聯盟的球員）。2019賽季開打後，各位在欣賞球賽之餘，不忘特別注意一下這些球技令人興奮的生力軍喔！

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）／19歲／三壘手／藍鳥隊

2018 Bowman 球員卡
2018 Bowman 球員卡
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2018成績：3A出賽30場累積128打席、打擊三圍.336／.414／.564、6支全壘打

小葛雷諾沒在去年下半季就上大聯盟的唯一原因，是重建中的藍鳥不想讓他累積大聯盟年資、浪費對他的控制權，否則以他在小聯盟大殺四方、打遍天下無敵手的態勢，根本沒有理由讓他繼續屈就大聯盟以下的層級。小葛雷諾目前的打擊技巧、選球功夫、長打實力，皆勝過其名人堂父親年輕時的水準，不僅手眼協調高超，就連選球耐心也有超齡表現，去年他在3A選到15次保送，比被三振的次數還多了五次。三壘守備則是小葛雷諾之前較令人擔心的環節，不過自知防守偏弱的他，不斷努力加強，到現在已達到勉強及格的程度。

雖然藍鳥現在表定的2019年先發三壘手是朱力（Brandon Drury），但相信這不會對小葛雷諾構成太大阻礙。即便今年三月中才要滿20歲，但小葛雷諾已用無法抹滅的絕佳實績，讓藍鳥沒辦法再想出更好的理由將他留在小聯盟。上大聯盟後，小葛雷諾將瞬間成為藍鳥打線裡最強的打者。

小塔帝士（Fernando Tatis Jr.）／20歲／游擊手／教士隊

2016 Bowman 球員卡
2016 Bowman 球員卡
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2018成績：2A出賽88場累積394打席、打擊三圍.286／.355／.507、16支全壘打

雖然去年七月底因為拇指受傷，導致剩餘賽季報銷，但小塔帝士上半季在2A留下的數據仍證明其2017年的大爆發並非曇花一現，他是貨真價實的超級游擊新秀。承襲其父親兼具長打砲火跟勁爆速度的特質之外，小塔帝士還具備優質的游擊防守能力，這點非常難能可貴。儘管教士本休賽季簽下二壘老將金斯勒（Ian Kinsler），並預計讓另一名中線內野手大物新秀烏力亞斯（Luis Urias）站游擊，但還缺三壘手的教士，不排除會以其他有創意的手法，讓已經不需要在小聯盟多證明什麼的小塔帝士上大聯盟初試啼聲。

目前擁有全聯盟最佳農場的教士，未來兩三年是他們收割農場頂級新秀的關鍵期，如果小塔帝士能跟著其他投手新秀在今明兩年打出佳績，教士距離走出貧弱戰績泥淖的日子也不遠了。

希曼尼茲（Eloy Jimenez）／22歲／外野手／白襪隊

2018 Topps Heritage 球員卡
2018 Topps Heritage 球員卡
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2018成績：3A出賽55場累積228打席、打擊三圍.355／.399／.597、12支全壘打

跟小葛雷諾一樣，去年在2A、3A和多明尼加冬季聯盟等不同場域都殺紅眼的希曼尼茲，尚未完成大聯盟初登場的唯一理由，就是球隊不願浪費對他的控制年限。來到2019年，差不多也要開始力圖振作的白襪，勢必得讓希曼尼茲升上大聯盟、發揮其影響力，看球隊戰績能在年輕球員和新秀的帶領下進步多少，再佈局他們之後該走的路。

希曼尼茲擁有超乎絕大多數小聯盟新秀的強大揮棒力量，同時卻仍能保持不錯的擊球率，因此他的打擊率和全壘打數字都很漂亮。如沒意外，他有可能在今年的白襪打線繳出近似於去年阿庫納的數據。

希伍拉（Keston Hiura）／22歲／二壘手／釀酒人隊

2017 Panini 球員卡
2017 Panini 球員卡
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2018成績：亞利桑納秋聯MVP、23場出賽105打席，打擊三圍.323／.371／.563、5支全壘打

希伍拉的揮棒被《棒球指南》評為2017年選秀當中最好的，其打擊實力自然不容小覷。擁有華人血統的希伍拉，轉職業後立刻釋放極其出色的打擊實力，並排除球團原本對他守備的疑慮（傳球），所以快速地在小聯盟竄升，從被選秀進釀酒人至今，他已從新人聯盟一路打上2A，接近大聯盟完成品。而希伍拉去年在亞利桑納秋聯的亮眼發揮，更讓外界相信他能在2019年就提供釀酒人有感的貢獻，或許這也是釀酒人去年季後選擇不跟史戈普（Jonathan Schoop）續約，且到現在遲遲仍未補進先發等級二壘手的原因。

惠利（Forrest Whitley）／21歲／先發右投／太空人隊

2018 Bowman Chrome 球員卡
2018 Bowman Chrome 球員卡
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2018成績：亞利桑納秋聯6場先發26局投球、防禦率2.42、18支安打、36次三振、7次保送

惠利去年二月因違反大聯盟禁藥規定而被禁賽50場（球團未透露惠利使用何種藥物），成為他2016年轉職業後面臨到的最大阻礙。不過六月回到賽場的惠利，持續在球場上逞威，投球實力看似沒有受到影響。身材高大的他，擁有四種皆能穩定製造空棒的球路（速球、曲球、華滑球、變速球），而其中又以球速落在92到97英里、尾勁變化多樣的速球為其最強武器。太空人之所以能在麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因復健將缺席整個2019賽季，且凱柯（Dallas Keuchel）和摩頓（Charlie Morton）都成為自由球員的情況下，依然給人有恃無恐的感覺，沒有太多積極補強先發輪值的動作，就是因為他們自家投手深度非常足夠，除了麥克修（Colin McHugh）、皮考克（Brad Peacock）和詹姆斯（Josh James）之外，農場裡還有像惠利這樣的優質新鮮手臂。

不難想見惠利今年下半季上大聯盟協助太空人投手戰力的景象，他甚至有可能在季後賽扮演類似2006年韋恩萊特（Adam Wainwright）和2008年普萊斯（David Price）的新人英雄角色。

杉賽爾（Nick Senzel）／23歲／三壘手、二壘手／紅人隊

2017 Topps 球員卡
2017 Topps 球員卡
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2018成績：3A出賽44場累積193打席、打擊三圍.310／.378／.509、6支全壘打

杉賽爾沒有特別凸出、頂尖的技能，但他各種能力都有中等以上的水平，算是身手相當全面、球技十分成熟的球員，小聯盟已不是他應該繼續待下去的地方。紅人陣中目前已有主力三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）和二壘手金奈特（Scooter Gennett），因此假如杉賽爾上大聯盟，紅人勢必得交易蘇亞雷斯、金奈特其中一人，或是讓運動能力不錯的杉賽爾轉任外野手。就當前情況來看，由於紅人本休賽季的種種操作顯示他們有意拚拚看今年的季後賽，所以筆者認為他們讓衫賽爾轉守外野、甚至游擊，再上大聯盟的機率較高。

M. 凱勒（Mitch Keller）／22歲／先發右投／海盜隊

2018 Topps Heritage 球員卡
2018 Topps Heritage 球員卡
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2018成績：2A先發14場累積86局投球、防禦率2.72、64支安打、76次三振、32次保送

M. 凱勒能以輕鬆流暢的投球機制擲出均速95英里、最快可達98英里的下沉直球，所以能花較多心思在控球上，另外他還擁有評價頗高的曲球，兼具側移和下墜的變化。如此的投球特性讓他不僅能製造許多滾地球，同時還有不錯的三振力。大聯盟官網認為凱勒最差也至少能成為大聯盟先發輪值的第三號先發，其巨大潛力可見一斑。海盜今年有沒有辦法再打出勝率五成以上的戰績，凱勒預計會扮演關鍵角色。

羅傑斯（Brendan Rodgers）／22歲／游擊手／落磯隊

2015 Bowman 球員卡
2015 Bowman 球員卡
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2018成績：2A出賽95場累積402打席、打擊三圍.275／.342／.493、17支全壘打

作為落磯農場的最頂級新秀，儘管打擊耐心稍嫌不足，但羅傑斯憑藉良好的揮棒技術，依然能在小聯盟穩定輸出亮眼的長打數字。去年已開始在3A出賽的他，距離大聯盟只剩一步之遙。落磯在送走二壘手勒梅休（D.J. LeMahieu）後，現階段尚未找到明確的二壘手人選（墨菲（Daniel Murphy）已不再適任二壘手）。羅傑斯雖是游擊手出身，但有不少球探擔心他在游擊的防守，若提早把他調到二壘，可能是排除大家對他防守疑慮的好辦法。無論如何，羅傑斯今年應該能在大聯盟累積不少打數。

哈尼威爾（Brent Honeywell）／23歲／先發右投／光芒隊

歐新社資料照片
歐新社資料照片
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2018年因手肘韌帶置換手術錯過整季

2017成績：3A出賽24場累積123.2局投球、防禦率3.64、130支安打、152次三振、31次保送

要不是去年二月手肘受傷必須接受TJ手術，哈尼威爾可能已經在上季累積150局、高品質的大聯盟投球量了。哈尼威爾具備五種中等到中等以上的球路，帶有下沉尾勁的速球最快可達95英里，另外還有平均水準以上的滑球、變速球，以及一顆中等的曲球。但他的武器庫中最特別的莫過於當今棒壇非常罕見的螺旋球。除了球種多且品質佳，哈尼威爾的控球還非常穩定，實在是不可多得的大聯盟先發投手料子。哈尼威爾預計會是光芒今年先發投手群中重要的一員，他們新賽季的假性先發使用量多寡，以及是否能再次威脅美聯外卡位置，端看哈尼威爾和其他先發投手是否能健康投滿整季、繳出約150局的高水準投球內容。

阿隆索（Peter Alonso）／24歲／一壘手／大都會隊

擷圖自維基百科／Minda Haas Kuhlmann攝影
擷圖自維基百科／Minda Haas Kuhlmann攝影
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2018成績：3A出賽67場累積301打席、打擊三圍.260／.355／.585、21支全壘打

跟杉賽爾相反，阿隆索是只有一種能力達到頂尖（揮棒力量）、其他各個面向卻都不怎麼令人放心的選手。儘管如此，單單靠著強大的長打火力，阿隆索就足以成為百大新秀榜的成員，去年他在2A和3A合計的132場比賽，就揮出多達36發全壘打，令人印象深刻，如果他能穩定維持這般砲火，未來要成為固定先發的大聯盟一壘手，應該不成問題。雖然大都會目前內野擁擠，看起來不缺一壘手（除了預定的一壘手史密斯（Dominic Smith），老將弗瑞茲爾（Todd Frazier）、卡諾（Robinson Cano）、勞瑞（Jed Lowrie）等人也都可守一壘），但新球季只要史密斯仍打不出成績，阿隆索應該很快就會獲得大聯盟出賽機會。

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。
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