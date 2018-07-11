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MLB／紅襪8連勝續居龍頭 秋信守連48場上壘

2018-07-11 14:25中央社 台北11日綜合報導

紅襪拉出8連勝，遊騎兵雖然輸球，但韓籍球星秋信守達成連48場出賽上壘紀錄。 美聯...
紅襪拉出8連勝，遊騎兵雖然輸球，但韓籍球星秋信守達成連48場出賽上壘紀錄。 美聯社
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美職紅襪隊近期戰績亮眼，今天與遊騎兵隊交手，超級工具人史威哈特本季第2場先發蹲捕，攻守有表現，率隊以8比4拿近期8連勝；遊騎兵隊韓籍球星秋信守連48場出賽上壘。

紅襪隊工具人史威哈特（Blake Swihart）本季守過外野、一壘、二壘、三壘、捕手，陣中捕手瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）因傷缺陣，評估需休息6至8週，史威哈特得到機會，今天本季第2度先發蹲捕，也蹲滿9局。

史威哈特今天比賽也有打擊表現，3局1人出局敲出二壘打，再靠著隊友二壘打跑回球隊第1分，6局打擊機會再敲安打，今天總計4打數敲出2支安打，替球隊跑回2分，攻守都有表現。

紅襪隊先發投手貝拉斯格斯（Hector Velazquez）今天僅投3局挨轟，失掉1分責失分退場，紅襪提早啟動牛棚，但打線很幫忙，全場敲出12支安打，得分攻勢連貫，順利拿下近期8連勝，近10場比賽戰績9勝1敗，以64勝29敗穩居美聯東區戰績首位。

遊騎兵隊韓籍強打秋信守今天先發打第1棒、指定打擊，3局選到保送上壘，推進連續上壘場次至48場，為本季大聯盟最長連續場次上壘紀錄，也追平紅人沃托（Joey Votto）在2015年寫下的紀錄，大聯盟史上最長連續場次上壘紀錄為1949年威廉斯（Ted Williams）的84場。

紅襪遊騎兵

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