MLB／大谷翔平代打敲轟 教練：他主動請纓建功

2018-07-09 17:52 中央社 安那罕9日專電



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，今天首次以代打擊出全壘打替球隊建功，總教練索西亞賽後表示，大谷翔平主動請纓上陣，毫無疑問這是關鍵一擊。

天使與道奇公路大戰系列3連戰，昨晚第2場大谷翔平9局下打擊時，因擦棒球打中右小腿，索西亞（MikeScioscia）在晚間第3戰賽後記者會表示，這場比賽賽前的整個上午，大谷翔平都在接受治療。

大谷翔平賽後裹著冰敷出席記者會，談到自己7局下，美職生涯首次以代打擊出的全壘打，不僅幫助球隊超前比數，更是天使最後以4比3打敗道奇的勝利打點，他略帶開玩笑的口吻說，因盡全力跑壘有困難，很高興能擊出全壘打，這樣就不必跑了。

索西亞另指出，球賽進行至第2局時，這場比賽未排入先發打序的大谷翔平就告訴他，感覺狀況蠻好的，可以做任何事。而大谷翔平主動請纓的時間點，就在道奇外野手浦格（Yasiel Puig）擊出3分全壘打，天使陷入苦戰之際。

索西亞說，這的確是這場比賽的關鍵一擊，何況球隊投手戰力薄弱，把握機會取得領先並守住，對天使而言太重要了，大谷翔平擊出全壘打的那個球不好打，內角偏低又投得深，足以證明他強而有力的打擊天分。

根據大聯盟統計數據，大谷翔平這支全壘打飛越中外野落地的距離是443英尺（約135公尺），擊球飛出速度（打者揮棒擊球後球飛出的瞬間球速）是時速108.8英里（約時速175公里），替自己締造另一項紀錄。

負責轉播球賽的主播則打趣說，大谷翔平把這球打到東京去了，並說有點像是1988年的世界大賽，當時道奇外野手吉布生（Kirk Gibson）所擊出，帶領球隊超前比分且致勝的那支全壘打。