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MLB／明星賽票選出爐 小巨人阿土維奪人氣王

2018-07-09 13:02中央社 華盛頓8日綜合外電報導

阿土維。 美聯社
阿土維。 美聯社
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美國職棒MLB「夏日球宴」第89屆明星賽17日在華盛頓舉行，休士頓太空人二壘手「小巨人」阿土維（Jose Altuve）獲得484萬第一高票，傲視群星。

阿土維現年28歲，來自委內瑞拉，去年幫助太空人拿下隊史第一座世界大賽冠軍，這次以人氣王之姿領銜，代表美國聯盟明星隊出戰國家聯盟明星隊。

阿土維生涯6度入選明星賽，本季打擊率3成38排名全大聯盟第2。他說：「感覺真棒，我要感謝每一個幫助我夢想成真的人。」

明星賽是每年一度的季中盛宴，今年進入第89屆，兩聯盟過去交戰正好43勝43敗打平，另有2場和局。但近20年來勝負一面倒，美聯明星隊從1997年起取得17勝3敗1和的懸殊領先。

兩聯盟明星隊分別由去年世界大賽交手的兩隊總教練領軍。美聯總教練是休士頓太空人教頭辛區（A.J.Hinch），國聯總教練是洛杉磯道奇教頭羅伯茲（DaveRoberts）。

羅伯茲準備跟辛區打賭，贏的一方可以得到一瓶法國紅酒。

大聯盟全壘打榜上4名領先的重砲手都會參加明星賽，包括紅襪DH馬蒂內茲（J.D. Martinez）27轟、天使外野手楚奧特（Mike Trout）與洋基外野手賈吉（Aaron Judge）各為25轟，印地安人三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）24轟。

楚勞特生涯7度入選明星賽，2度拿下明星賽MVP（最有價值球員）。而馬蒂內茲同時也以74分打點暫居大聯盟打點王。

明星賽在華府舉行，主場球隊華盛頓國民王牌投手薛則（Max Scherzer）目前以177次三振領先全大聯盟，有機會在主場先發。

薛則說：「不管是什麼時機上去投，只要能在主場觀眾面前登場，就是一次不可思議的體驗。」羅伯茲說，薛哲「絕對在我的盤算中」，仍不透露排誰先發。

大聯盟羅伯茲

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