MLB／膝痛無法全力跑 大谷敲代打全壘打

2018-07-09 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 前2戰對道奇一安難求的大谷翔平今天被天使擺在板凳，沒想到替補出賽的他把握住唯一打席，7局下敲出代打陽春砲，最後還成了致勝全壘打，幫助天使終場以4：3險勝道奇。

道奇先發左投伍德（Alex Wood）完成6局任務後退場，7局下由牛棚右投查構思（J.T. Chargois）接替登板，天使立刻讓大谷翔平上場代打第7棒，2好2壞情況下，大谷相中95.8哩內角偏低的速球，撈出中外野全壘打牆，為天使打下價值連城的一分。

這是大谷翔平本季第7支全壘打，同時也是睽違將近2個月再度開轟，上次他把球送到牆外已經是5月18日的事，這7轟統統留在自家主場，也全都是對右投敲出。

大谷翔平賽後受訪時腳正在冰敷，他解釋是昨天自打球擊中右膝，雖然今天沒有被排進先發，但比賽中向總教練索夏（Mike Scioscia）表示出賽無虞，因此後來獲得代打機會，「如果要我全力跑壘的話會有些吃力，所以我當時就希望能敲出全壘打。」

大谷這一棒也讓隊友希尼（Andrew Heaney）等到火力支援，先發7局因遭普伊格（Yasiel Puig）狙擊而丟3分的他，另外野送出10次三振，最終收下本季第5勝。

靠著普荷斯（Albert Pujols）的追平轟和大谷翔平的致勝轟，天使以2勝1敗贏下對道奇的公路大戰系列賽，保住5成勝率大關。