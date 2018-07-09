砸大錢打造超級爛隊 金鶯、皇家已成史詩等級

去年球季結束後最令人震驚的消息之一，莫過馬林魚新老闆基特（Derek Jeter）一走馬上任就放了不只三把火，一連交易掉多位明星球員包括全壘打王史丹頓（Giancarlo Stanton）、兩大明星外野手葉力奇（Christian Yelich）及歐蘇納（Marcell Ozuna）以及盜壘王高登（Dee Gordon）。媒體及球迷除了憤怒及不解之餘，也紛紛預測馬林魚新球季勢必墊到最底，甚至可能創下難堪的歷史紀錄。

與此同時還有紅人、老虎、白襪等上季表現死氣沉沉的球隊，無一不是打著跟基特一樣的如意算盤。也因此許多人開始憂心大聯盟將走向強弱懸殊，比賽精彩度大幅下降的「M型社會」。結果出人意料之外，如今球季過半，全大聯盟戰績最差的卻不是以上這幾隻鐵了心要擺爛的球隊，而是原本還有心一搏的金鶯及皇家。

馬林魚CEO基特(右)將陣中好手大清倉後，球隊竟然還沒有在大聯盟殿底，戰績更差的金鶯和皇家實在是太不可思議了！ 美聯社 分享 facebook

前年拿到外卡，五年內三度挺進季後賽的金鶯這幾年不惜砸重金留下陣中多位主將，包括一壘手戴維斯（Chris Davis）、DH川波（Mark Trumbo）及救援投手歐戴（Darren O’Day），今年甚至在春訓中出手，與一直乏人問津的先發投手柯布（Alex Cobb）簽下4年5700萬的大約。連續兩年打進世界大賽並在2015年奪冠的皇家也同樣試圖靠原班人馬繼續叩關，除了從前年開始與「終身皇家」的子弟兵高登（Alex Gordon）、捕手培瑞茲（Salvador Perez）及先發投手達非（Danny Duffy）續簽長約，又在春訓簽回找不到新東家只得吃回頭草的明星三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）外，奪冠隔年還以隊史投手最高價的5年7000萬簽下自由球員投手甘乃迪（Ian Kennedy）。這樣結算下來，金鶯今年的團隊薪資超過1億5000萬美元，只比洋基少了一千多萬，皇家也有1億2000萬左右，跟同區的印地安人及雙城並駕齊驅。

金鶯當年連陳偉殷也沒續簽，近幾年沒簽什麼大投手。辛苦攢錢後，本季跟沒人要的柯布簽下肥約還以為挖到寶，結果是踩到大地雷。 美聯社 分享 facebook

雖然金鶯跟皇家所屬分區各有洋基、紅襪及印第安人等超級強隊，打進季後賽的希望並不算大。但從兩隊戰力來看，至少有能力免於墊底。然而這兩隊不但戰績遙遙落於其他擺爛球隊之後，更已達到堪稱「史詩」的程度。其中金鶯在吞下五連敗後勝率只剩下.273，皇家也不遑多讓，連敗八場後勝率是.284。兩隊都「穩健地」走在創下隊史最爛戰績的路上，甚至可望與2003年老虎（43勝119敗，勝率.265）「並駕齊驅」，成為半世紀以來唯三勝率未達三成的超級爛隊。

金鶯跟皇家不僅奇爛無比，還爛得「各有千秋」。皇家目前團隊防禦率5.23是全大聯盟倒數第一。五位先發投手不但防禦率全部破五，而且漢默（Jason Hammel）的6.16位居美聯投手榜倒數第二，達非（5.19，倒數第四）、朱尼斯（Jake Junis，5.13，倒數第五）、甘乃迪（5.11，倒數第七）也都名列「前十傑」。同時他們的平均得分3.48及OPS .661也都墊底，算下來皇家的得分比失分少了足足有183分，平均每場比賽輸對手兩分還有剩。

想當年甘乃迪跟王建民在2009年球季結束後一起離開洋基轉戰國聯，甘乃迪2011年在響尾蛇曾拿下單季21勝，皇家在2016年花了大錢把他簽下，結果有如王小二過年，一年不如一年，前年11勝，去年5勝，今年至今只有1勝。 美聯社 分享 facebook

勝率更低的金鶯也好不到哪去，他們平均每場得3.59分只贏皇家，防禦率4.82也只勝過皇家及白襪。從得失分-135來看，他們會輸這麼多場至少某部份可歸咎於運氣不佳。然而金鶯真正表現最糟的地方在於看不見的守備上，根據進階守備數據UZR的排名，金鶯不僅墊底而且遙遙落後全聯盟各隊。全隊上下除了二壘手史構普（Jonathan Schoop）守備還有點樣子外，其他野手無不輸人一截，就連被懷疑是為了提高身價而執意改守游擊的馬恰多（Manny Machado）守備表現也跟過去在三壘判若兩人，-7.8的UZR找不到游擊手比他更低。

靠著火熱的打擊成績，馬恰多還算是極少數能對球隊戰績有正面貢獻的球員。反觀他的明星隊友戴維斯、川波、史構普以及中外野手瓊斯（Adam Jones）有的打擊表現不佳，有的則守備大幅退步。其中又以戴維斯最受人注目，這位年薪高達2300萬美金的一壘手目前OPS只有.498，不但是全大聯盟野手倒數第一名，就連某些投手的打擊成績都比他還好。從進階數據來看，目前WAR是-2.2的戴維斯如果繼續保持這樣的「佳績」，甚至有機會「問鼎」單季表現最爛野手的歷史紀錄。在他「領軍」之下，金鶯野手的團隊WAR竟然出現「紅字」（-0.5）。換句話說，這群個個年薪高達七八位數的明星球員，整體表現比許多找不到頭路的替補球員還不如。

金鶯一壘手戴維斯在4、5、6月份的單月打擊率統統不到2成，7月分打了6場也只有.174，總計是.155，這樣的打擊表現已不是只用「不及格」就能形容的。 美聯社 分享 facebook

既然戰績爛得沒有極限，這兩隊的GM老早就斷了重振旗鼓的心把球員推上貨架，準備榨乾他們的最後一點交易價值。皇家六月中率先開了第一砲——把終結者赫雷拉（Kelvin Herrera）送往國民，接下來則打算送出穆斯塔卡斯及工具人莫瑞菲德（Whit Merrifield）這兩位還算有殘值的野手。至於金鶯則是從去年冬天開始交易馬恰多的傳聞就持續不斷，最新消息是有七隊正在爭取金鶯的青睞。一旦這幾位球員被交易出去，皇家跟金鶯剩下的陣容只會更為殘破不堪，距離寫下難堪的歷史紀錄也就更近了一步。

送走馬恰多及穆斯塔卡斯等球星，等於正式宣告金鶯跟皇家繼馬林魚等爛隊之後也將開始重建。但起步已晚別人一步，這兩隊的重建之路顯然更為崎嶇難行。先是馬恰多及穆斯塔卡斯球季結束後都將成為自由球員，不可能換到太好的新秀。其次這幾年不斷砸錢挽留原班人馬，已讓金鶯跟皇家未來幾年的口袋都將被多張肥約綁死，無力在自由球員市場大展拳腳。更慘的是只顧著拼季後賽的兩隊農場現階段都呈現一片「荒蕪」。根據小聯盟新秀專家John Sickels所做的季前排名，皇家農場已從2015年的第18掉到墊底，金鶯也排名倒數第八。同時在大聯盟官方的百大新人榜上，金鶯只佔了兩個末段班的名額，分居第80及90名。皇家更只得一位19歲還在1A打拼的新人外野手。

皇家季前以超過2000萬美元與三壘手穆斯塔卡斯續約兩年，現在看來是一場白工，可能季中就會想盡辦法把他交易出去。 美聯社 分享 facebook

球迷的眼光是雪亮且現實的。戰績一落千丈下，金鶯跟皇家的觀眾數當即直線下滑，兩隊平均每場觀眾都少了七千多人，跌幅超過25%。尤其皇家受同區除了印地安人外全是弱隊，甚至號稱可能是「史上最爛分區」之累，後續票房只會更慘。不過金鶯老闆安傑洛（Peter Angelos）也不見得開心，高齡89歲的他自1993年買下金鶯後一心要圓冠軍夢，始終只能眼睜睜看著兩大邪惡帝國洋基跟紅襪輪流奪冠，如今這個夢想在他有生之年只怕都難以實現。

金鶯跟皇家過去都曾寫下一頁輝煌的歷史。金鶯在上世紀60年代末期由名人堂總教頭威佛（Earl Weaver）執掌兵符後，連續三年勝場破百並打進世界大賽，還曾單季一口氣出了四位20勝投手。1969年才成軍的皇家則是第三年就將勝率拉到五成以上，之後又五年內四度拿下分區冠軍。兩隊在70及80年代都是一線強隊，當年金鶯在三冠王得主法蘭克．羅賓森（Frank Robinson）、綽號「人間吸塵器」的三壘手布魯克．羅賓森（Brooks Robinson，拿過16次金手套獎）及保有連續出賽紀錄的「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken，連續出賽紀錄保持者）這三位MVP兼名人堂成員帶領下拿到三屆冠軍。皇家則是由同樣拿過MVP並入選名人堂的史上最偉大三壘手之一「皇家先生」布萊特（George Brett）領軍，在1985年贏得隊史第一座世界大賽冠軍。如今不但當年的聲威早已不復見，奇慘無比的現狀更令人唏噓，未來黯淡無光的重建之路又將何去何從？只怕不僅僅是巴爾的摩及堪薩斯市兩地的球迷，就連這兩隻球隊的老闆與球隊高層心裡，也都是一團懵懂。