親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

投書／都說民進黨「很會選」 他們最怕誰？

MLB／陳偉殷擊出安打 5局上隊友強攻3:3國民

2018-07-08 08:08聯合新聞網 文字直播

陳偉殷今天對抗馬林魚。 美聯社
陳偉殷今天對抗馬林魚。 美聯社
分享

相關新聞

MLB／3打數掛蛋 大谷靠腳程毀了前田勝投

2018-07-07 13:35

MLB／今日戰績表 塞爾6局12K助紅襪率先60勝

2018-07-07 17:03

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-07-07 14:35

MLB／不當太空人 林家正繼續升學挑戰明年選秀

2018-07-07 09:56

光芒假性先發策略 造就神奇的史坦尼克

2018-07-06 07:00

有點陌生的熟人 陳偉殷對光芒飆本季代表作

2018-07-03 09:26

天使冒險讓大谷帶傷打擊 無疑自入鋼鐵墳墓

2018-07-02 07:00

此生必朝聖的名人堂 到患有棒球病的小鎮圓夢

2018-06-29 07:00

投手打擊慘不忍睹 國聯採DH制勢在必行

2018-06-29 07:00

陳偉殷回主場大反彈 響尾蛇6局揮空11次吞5K

2018-06-28 09:38

勇士殺戮重生 將成新版太空人

2018-06-25 07:00

生涯首次「上山」 陳偉殷被打爆並不意外

2018-06-23 10:57

體型小無損爆發力 大聯盟矮個子球員出頭天

2018-06-22 07:00

大谷翔平傷勢瞞天過海？ 天使可能吃了大虧

2018-06-19 07:00

前全壘打王戴維斯 恐衰退成史上最沒價值球員

2018-06-15 07:00

大谷陷日投受傷無情詛咒 天使還能靠他重振嗎？

2018-06-14 15:43

陳偉殷900局、700K 投手犯規壞了里程碑之夜

2018-06-12 09:34

總教練搞烏龍、投打皆崩盤 金鶯全隊亂成一團

2018-06-12 07:00

陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊

2018-06-11 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-06-02 12:41

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01
看更多

熱門文章

NBA／告別馬刺加入黃蜂 帕克：這決定不容易

2018-07-07 12:26

溫網／謝淑薇拍落世界球后 逆轉勝晉女單第四輪

2018-07-07 22:47

NBA／帕克離開馬刺 波波維奇發聲明祝福

2018-07-07 14:02

NBA╱效力同隊17年後轉隊 帕克史上第3人

2018-07-07 16:45

NBA／國王四年大約搶拉文 公牛決定跟進留人

2018-07-07 14:30

印尼羽賽／戴資穎拍落何冰嬌 創生涯新高28連勝

2018-07-07 16:47

NBA╱四年4800萬美元 諾基奇留守波特蘭

2018-07-07 18:14

印尼羽賽／差一勝就能奪冠 戴資穎：要減少失誤

2018-07-07 18:14

中職明星賽／單場2安又贏球 彭政閔滿意告別

2018-07-07 20:10

MLB／3打數掛蛋 大谷靠腳程毀了前田勝投

2018-07-07 13:35

MLB／不當太空人 林家正繼續升學挑戰明年選秀

2018-07-07 09:56

中職／李振昌一軍出發 中信兄弟擬採雙救援

2018-07-07 17:19

籃球／確定落腳東南密蘇里大學 高國豪：放心了

2018-07-07 21:07

MLB／陳偉殷擊出安打 5局上隊友強攻3:3國民

2018-07-08 08:08

中職／澳職盼擬組隊加盟 放眼亞洲拉抬球迷數

2018-07-07 17:39

世大棒／準職棒新兵劉軒荅好投 中華隊大勝南韓

2018-07-07 22:29

溫網／謝淑薇打爆球后 闖16強

2018-07-07 23:47

世大棒／旗開得勝！ 中華12：2贏韓國

2018-07-07 22:15

中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42

影／羽球男女團拚亞運奪牌 釋放壓力是關鍵

2018-07-07 11:07

中職明星賽／白隊1分勝紅隊 蘇智傑奪MVP

2018-07-07 19:58

印尼羽賽／輕取何冰嬌 戴資穎28連勝生涯新高

2018-07-08 01:06

日職／陳冠宇後援1局無失分 宋家豪連3場挨轟

2018-07-07 18:05

MLB／今日戰績表 塞爾6局12K助紅襪率先60勝

2018-07-07 17:03

溫網／拍落球后 謝淑薇只想盡力接住每顆球

2018-07-08 04:59

高球／日本火腿女子賽次輪 盧曉晴並列第1

2018-07-07 21:14

世大棒／中華隊痛宰南韓 今迎戰捷克

2018-07-07 23:47

中職／紅白明星賽 柯文哲為比賽開球

2018-07-07 17:02

中職／紅白明星賽 胡金龍、吳桀睿分別擊出陽春砲

2018-07-07 17:19

溫網／再爆冷！ 拉脫維亞非種子淘汰男單第4種子

2018-07-08 05:35

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-07-07 14:35

中職／恰恰最後明星賽 蘇智傑來撐腰

2018-07-07 23:47

世足8強英格蘭戰瑞典 伊布、貝克漢相約下注

2018-07-07 11:33

世足烏拉圭門將奶油手 隊長：沒人怪他

2018-07-07 09:53

戰克羅埃西亞拚四強 俄高喊「誰比我頑強」

2018-07-07 09:33

門將成法烏戰分水嶺 高盧雄雞低調的完美演出

2018-07-07 10:30

俄世足變歐國盃 強隊不強、弱隊不弱成主旋律

2018-07-07 16:30

克羅埃西亞vs俄羅斯運彩情報 推薦克國不讓分勝

2018-07-07 18:07
看更多

留言

Top