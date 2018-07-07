MLB／3打數掛蛋 大谷靠腳程毀了前田勝投

2018-07-07 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷與前田這場日本投打對決有出乎意料的發展，大谷雖然打擊繳白卷，但在9局下靠腳程拯救天使。 美聯社 分享 facebook

前田健太的5.2局僅失1分、飆9K好投做白工，大谷翔平的球棒也悄悄無聲留下3打數0安打，這場日本投打對決卻有出乎意料的發展，大谷在9局下靠腳程拯救天使，先為球隊跑回追平分，再由金斯勒（Ian KInsler）補上再見安打，天使終場以3：2逆轉擊敗道奇。

天使與道奇今天起展開「公路大戰」，首部曲上演大谷翔平和前田健太的日本對決，連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前受訪時，都表態很期待看到兩人的對決。

前田此役2度面對大谷，分別以三振和內野飛球收下出局數，沒讓後輩壓倒鋒頭。大谷的第3打席遭遇左投亞歷山大（ Scott Alexander），對決5球、3度揮空，吞下單場第2K。

天使以1：2進入9局下的最後反撲，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）連收兩出局後輪到大谷棒次，先取得2好球，卻接著連續4球偏高，保送大谷上壘，開啟天使的反撲契機。

大谷伺機盜上二壘，再趁捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）的失誤站上三壘，佛萊契（David Fletcher）的安打護航大谷跑回追平分，道奇到手的勝利插翅而飛，搞砸前田的勝投，金斯勒追加再見安打結束比賽。

前田健太先發5.2局僅被敲出3安打、失1分，送出9三振，僅差1出局就要收下本季第6勝，沒想到卻在9局下失守，還是由大谷翔平跑回的追平分；大谷單場3打數掛蛋後，打擊率下修到2成78，為他4月以來的新低。