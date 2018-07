光芒假性先發策略 造就神奇的史坦尼克

今年以前,大聯盟連續無失分先發場次的紀錄為六場,由三位前道奇名投德萊斯戴爾(Don Drysdale,1968年締造)、郝西瑟(Orel Hershiser,1988年締造)以及葛蘭基(Zack Greinke,2015年締造)共同保持。不過不說各位可能不知道,這個紀錄已經悄悄地在今年六月底被打破,而打破紀錄的人,也不是大家第一時間可能會猜想的聯盟頂級王牌投手,如韋蘭德(Justin Verlander)、薛則(Max Scherzer)、克魯柏(Corey Kluber)等人。(本文所有數據與資訊皆截至七月五日)

響尾蛇隊強投葛蘭基在2015年時還在道奇隊,當年曾經連6場先發無失分,最後連續局數無失分則停在45.2局(第7場先發),未能打破郝西瑟59局紀錄。 歐新社資料照片 分享 facebook

美國時間六月30日,光芒面對太空人的比賽,光芒派出的先發投手史坦尼克(Ryne Stanek)主投一局飆出兩次三振、沒有失分,隨即被換下場。這是史坦尼克連續第七次擔任先發投手都沒有失分,打破了之前最多的連續六場先發無失分紀錄。照理來說,刷新如此難得的紀錄應該要被大肆報導一番才對,但只要是有在關注今年大聯盟使用「假性先發」的專家、球迷都知道,史坦尼克這次打破連續先發登板無失分的紀錄,幾乎完全沒有任何實質意義。

這是因為史坦尼克並非我們傳統上定義的「先發投手」(starter)。史坦尼克從去年上大聯盟至今,一直都被定位為短局數的投手,歸類在「牛棚投手」、「後援投手」(reliever)的類別。他一年多的大聯盟球涯,單一出賽的投球局數從未超過兩局,而他創下紀錄的那連續七場先發,其中更只有一次投滿兩局,合計局數僅9.2局,跟原先紀錄保持人六場先發動輒40至50局的無失分投球量相比,根本上不了檯面。因此,史坦尼克無失分的連續七次先發,只是在統計數據定義上、技術上打破紀錄,實質內容沒有辦法跟原先的紀錄保持人相提並論。

不讓中信兄弟的楊志龍專美於前,光芒投手史坦尼克在「假性先發」的表現更為驚人,連續7場無失分,但總共也只投了9.2局。 美聯社 分享 facebook

即便這個新紀錄事實上沒有乍看之下那麼不凡,但過去這個禮拜還是被一些關心光芒假性先發議題的記者、球迷轉傳分享,而他們的主要目的都是為了凸顯出假性先發翻轉傳統調度、攪亂成績統計的現象,以及史坦尼克擔任假性先發任務的稱職表現。

隨著過去幾年數據化浪潮普遍席捲大聯盟,各支球團紛紛引進數據分析團隊,在選秀、交易決策、球員培養上皆跟進理性科學化的作法,而過去因走在數據化浪潮尖端而創造佳績的光芒隊(2008年曾靠著低薪高效益的陣容打進世界大賽),昔日享受過的優勢來到近年逐漸消失,所以這三、四年來他們開始思考如何在其他球團都還沒探索的領域,繼續找尋能夠創新、創造新效益的契機。而各種非傳統的投手調度正是他們積極實驗的重要標的。

對於光芒來說,在資金、預算有限的情況下,打破既有的思維模式、遊戲規則,是他們在跟其他大市場球隊競爭時,夾縫中求生存的不二法門。沒有太多傳統包袱、受關注度也不高的他們,最大的本錢就是嘗試像洋基這種名門球隊短時間內不敢貿然實驗的大膽調度與作戰方式。早先,當數據專家注意到後援投手整體數據比先發投手理想,且先發投手面對打者的輪次愈多、表現就愈差時,光芒是最早一批開始降低先發投手投球局數的球隊,如今多支大聯盟球隊皆已在這方面仿效(所以聯盟整體的後援投手人數和出賽頻率才會大幅增加),光芒在這塊因此不再是最創新的隊伍;後來,光芒改變作法,採用偶爾的牛棚車輪戰、一場比賽派出兩名長中繼型投手接力的「雙先發」策略等,不斷試驗、革新投手的調度守則。

光芒是小市場球隊資源有限,想要在洋基、紅襪擠壓下求存生,只好大量嘗試守備佈陣、牛棚車輪戰、假性先發等各種創新的策略。 美聯社 分享 facebook

今年球季,他們更開始經常性實施所謂的「假性先發」戰略:安排一名牛棚投手擔任先發,投完一到兩局後,再換上真正的先發投手,負擔四到六局,最後再換上後援投手收尾比賽。

其實與其稱呼這些被安排先發的後援投手是「假性先發」,筆者更喜歡由《大聯盟電視網》(MLB Network)資深主持人肯尼(Brian Kenny)三年前就已經取的名稱「開賽投手」(opener),因為他們的投球哲學、形式,與傳統的「先發投手」已經完全不一樣,兩者唯一重疊之處只有「都是比賽一開始的開賽投手」而已。肯尼在其三年前的著作《走在前端:一窺棒球革命的內幕》(Ahead of the Curve: Inside the Baseball Revolution)就已經提出開賽投手的想法,而當光芒今年真的確實採行時,肯尼也為自己力推的想法被大聯盟球隊付諸實現感到非常開心。

雖然大多數人都認為光芒的開賽投手實驗,是在五月19號後援投手羅莫(Sergio Romo)進行他11年大聯盟生涯第一次先發任務時才啟動,但事實上,光芒在四月和五月初就已經讓後援投手基崔吉(Andrew Kittrege)擔任開賽投手,並在讓他投完兩局後,再換上真正的先發投手亞布洛(Ryan Yarbrough)。只是這兩場奇特的調度都沒有引發太大關注,而後來基崔吉還因表現不佳被下放小聯盟,所以並沒有太多人知道基崔吉比羅莫還要早成為開賽投手的事實。(開賽投手(假性先發)的定義尚不明確,對於牛棚車輪戰和雙先發比賽中的短局數先發投手,是否也可歸類在開賽投手的類別中,還未有定論。本文筆者對於開賽投手的認定是:完成短局數開賽任務後,後面還有長局數先發投手接替投球的投手。)

光芒投手亞布洛本季只有5場先發紀錄,但竟然投球局數已到82局,還拿下7勝!假中繼、真先發對這位菜鳥投手來說似乎能減低不少壓力。 美聯社 分享 facebook

光芒讓羅莫擔綱開賽投手後,才比較常態性地採用開賽投手戰術,有點政策「擴大試辦」的味道(道奇隊後來也有一場比賽採開賽投手策略)。接下來,他們讓史坦尼克、羅莫、范特斯(Jonny Venters)在有需求的情況下擔綱開賽投手,到目前為止,這三人已分別執行了九次、五次和一次的開賽投手任務。

開賽投手背後的基本理論思維是:棒球比賽的第一局其實是高張力的局數(以今年的大聯盟整體數據為例,第一局的得分、打擊率、進攻指數都是各局數最高的),因為前三棒打者通常都是打線裡進攻能力最好的,如果能讓宰制力、三振功夫較好的後援投手,在比賽開局上場壓制對方的前三棒打者,這樣的話,後面上來的主要先發投手就能夠少面對一次對手的前三棒打者,提高主要先發投手在比賽後半段面對這些強打者的解決成功率與信心。

除此之外,假使敵方的打線非常失衡,前三棒、前五棒都是右打或是左打,那派出專門剋右或剋左的後援投手負責先發,讓他們在比賽的頭一到兩局去對付全都是右打或左打的前段棒次,提升使這些打者出局的機率,就顯得更順理成章、有其道理了。舉例來說,太空人隊的前三棒打者大部分都是史普林格(George Springer)、布萊格曼(Alex Bregman)和亞土維(Jose Altuve),對於這種打線,光芒可以很有自信地派出專門剋右打的羅莫或史坦尼克先發,讓他們先對付太空人前三位右打強棒一次,接著再讓主要的先發左投亞布洛登板。如此一來,亞布洛便可少對上史普林格、布萊格曼、亞土維等人一次,增加後續解決他們的機會,另一方面,羅莫或史坦尼克在開賽第一局內發揮剋右功力順利處理掉太空人前三棒右打的成功率,也遠比安排亞布洛先發來得高。

非常有趣的是,從五月19號算起,光芒團隊的自責分率竟剛好是全大聯盟最低的,只有2.78,而且還是這段時間全聯盟唯一一支把團隊防禦率壓在3.00以下的隊伍。因此有不少球迷開始揣測,光芒的開賽投手戰略好像真的有效,幫助他們削減對手的得分。然而事實上,光芒在有使用開賽投手的比賽中,團隊自責分率還比使用傳統先發投手來得高。

但在目前開賽投手策略執行樣本數還不夠多的情況下,很難斷言這個新的投手調度方式到底是失敗還是成功,唯一可以確定的是,光芒隊從五月中至今的防禦率下降,涉及的因素絕對不止「啟用開賽投手(假性先發)」而已。光芒王牌左投史奈爾(Blake Snell)從五月中起投出愈來愈漂亮的投球內容、傷癒歸隊後的老將伊瓦迪(Nathan Eovaldi)表現穩健、透過交易換來的浪人投手方塔(Wilmer Font)繳出亮眼成績,以及牛棚發揮的大幅進步(整體ERA從五月19號前的4.63下降到五月19號之後的2.60)等,都是使光芒團隊自責分率進步的原因。

維持正常先發的左投史奈爾已成為光芒陣中王牌,他目前已投出生涯最低的11勝4敗、防禦率2.24成績。 美聯社 分享 facebook

而這波開賽投手(假性先發)的現象與議題討論,也讓主角之一史坦尼克的知名度稍有提升。要不是他獲得不少假性先發的機會,作為光芒隊的牛棚投手,他的天賦跟表現應該不會那麼快就獲得球界的關注。

雖然從小聯盟時期到現在,史坦尼克始終受到控球不理想的問題困擾,過去幾個賽季,他的平均每九局保送人次一直在偏高的四上下游走,今年則是達到逼近五的地步,但史坦尼克坐擁的球質、球威實在太過優異,讓他就算無法有效穩定掌控球路進壘點,還是能頻頻解決打者。史坦尼克的直球均速高達98.2英里,在本季404位至少投滿20局的投手中,排名高居第四,而且他變化球種(滑球、指叉球)的被打擊率皆不及兩成。

今年史坦尼克在度過四、五兩個況不穩的月份後,狀況愈來愈好,整個六月,他擔任七次先發投手、三次替比賽收尾的投手和兩次中繼投手,共15.2局的投球完全沒有失分,只被打五支安打外(其中只有一支是長打),還飆出19次三振,投球內容極具說服力。未來光芒如果繼續開賽投手的調度手法,相信史坦尼克仍會是他們優先考慮的執行人選。