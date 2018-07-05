MLB／克蕭休5天再登板 錯過與大谷翔平的對決

2018-07-05 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



天使與道奇的「公路大戰」周六起一連三天開打，大谷翔平與前田健太可望上演投打日本對決，可惜的是，道奇超級強投克蕭（Clayton Kershaw）下一戰將在休5天後登板，他將於下周二出戰教士，錯過與大谷的對決。

道奇明天休兵1天，總教練羅伯茲（Dave Roberts）已宣布先發輪值順序不動，周六起面對天使的3連戰，依序由前田健太、史崔普林（Ross Stripling）和伍德（Alex Wood）先發。

大谷本周以打者之姿回歸賽場，已經出賽兩場，合計8打數敲出2安打，如無意外將在周六同場遭遇前田健太，前田已經可以預見日本媒體的高度關注，但他說自己的想法很簡單，「我只是很期待與另一名日本選手對決。」

前田透露，比起印象中日職時期的大谷，他在作為打者時的攻擊策略已經改變很多，「所以我對他投球的策略也會改變，我會把他看作一名全新的打者對決。」媒體開玩笑問起對大谷投近身球的可能性，前田笑說：「那日本球迷可能會噓我吧！」他幽默表示，「我是個好人，我不會做這種事。」

道奇先發投手不受休兵日影響出賽順序，克蕭下一戰將休5天後在下周二迎戰教士，也因此錯過與大谷的交手；外界對「克蕭vs.大谷」的戲碼有期待，起因於克蕭在春訓時曾表態，大谷無意守備、一心嚮往美聯球隊，包含道奇在內的國聯球隊全是陪榜用，批評他大動作篩選、面試球隊是「浪費時間」。