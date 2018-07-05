親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網
林書豪專區

護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

人口規模全球第七 北京的大城市病比紐約還嚴重

MLB／克蕭休5天再登板 錯過與大谷翔平的對決

2018-07-05 08:14聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

天使與道奇的「公路大戰」周六起一連三天開打，大谷翔平與前田健太可望上演投打日本對決，可惜的是，道奇超級強投克蕭（Clayton Kershaw）下一戰將在休5天後登板，他將於下周二出戰教士，錯過與大谷的對決。

道奇明天休兵1天，總教練羅伯茲（Dave Roberts）已宣布先發輪值順序不動，周六起面對天使的3連戰，依序由前田健太、史崔普林（Ross Stripling）和伍德（Alex Wood）先發。

大谷本周以打者之姿回歸賽場，已經出賽兩場，合計8打數敲出2安打，如無意外將在周六同場遭遇前田健太，前田已經可以預見日本媒體的高度關注，但他說自己的想法很簡單，「我只是很期待與另一名日本選手對決。」

前田透露，比起印象中日職時期的大谷，他在作為打者時的攻擊策略已經改變很多，「所以我對他投球的策略也會改變，我會把他看作一名全新的打者對決。」媒體開玩笑問起對大谷投近身球的可能性，前田笑說：「那日本球迷可能會噓我吧！」他幽默表示，「我是個好人，我不會做這種事。」

道奇先發投手不受休兵日影響出賽順序，克蕭下一戰將休5天後在下周二迎戰教士，也因此錯過與大谷的交手；外界對「克蕭vs.大谷」的戲碼有期待，起因於克蕭在春訓時曾表態，大谷無意守備、一心嚮往美聯球隊，包含道奇在內的國聯球隊全是陪榜用，批評他大動作篩選、面試球隊是「浪費時間」。

道奇克蕭前田健太

相關新聞

MLB／大谷傷癒復出首戰任打者 4支0還吞3K

2018-07-04 12:50

MLB／大谷復出揮棒 4支0 吞3K

2018-07-05 00:26

MiLB／林子偉本季第5轟 江少慶吞3A首敗

2018-07-04 14:01

MLB／湖人簽詹皇 道奇教頭要兌現留山羊鬍支票

2018-07-04 13:36

MLB／今日戰績表 大谷翔平復出天使仍不敵水手

2018-07-04 13:30

MLB／希克斯開轟 洋基5人進15轟俱樂部

2018-07-04 12:49

MLB／大谷復出任先發DH 4打席吞3張老K無安打

2018-07-04 12:38

MLB／差一個出局…勝投飛了 殷仔：這就是棒球

2018-07-04 00:34

有點陌生的熟人 陳偉殷對光芒飆本季代表作

2018-07-03 09:26

天使冒險讓大谷帶傷打擊 無疑自入鋼鐵墳墓

2018-07-02 07:00

此生必朝聖的名人堂 到患有棒球病的小鎮圓夢

2018-06-29 07:00

投手打擊慘不忍睹 國聯採DH制勢在必行

2018-06-29 07:00

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-06-28 12:41

陳偉殷回主場大反彈 響尾蛇6局揮空11次吞5K

2018-06-28 09:38

勇士殺戮重生 將成新版太空人

2018-06-25 07:00

生涯首次「上山」 陳偉殷被打爆並不意外

2018-06-23 10:57

體型小無損爆發力 大聯盟矮個子球員出頭天

2018-06-22 07:00

大谷翔平傷勢瞞天過海？ 天使可能吃了大虧

2018-06-19 07:00

前全壘打王戴維斯 恐衰退成史上最沒價值球員

2018-06-15 07:00

大谷陷日投受傷無情詛咒 天使還能靠他重振嗎？

2018-06-14 15:43

陳偉殷900局、700K 投手犯規壞了里程碑之夜

2018-06-12 09:34

總教練搞烏龍、投打皆崩盤 金鶯全隊亂成一團

2018-06-12 07:00

陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊

2018-06-11 07:00

楚奧特、西門斯瘋狂進化 天使怪物並非只有大谷

2018-06-08 07:00

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-06-07 12:35

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

全美運動博弈合法化 運動產業百花齊放可期

2018-06-05 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離

2018-06-04 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01
看更多

熱門文章

NBA／主動聯繫勇士 卡珍斯：這是我亮的黑桃A

2018-07-04 15:25

NBA／無緣與林書豪再合作 哈沃德買斷將入巫師

2018-07-04 11:47

NBA／林書豪再陷交易傳聞 魔術是潛在東家

2018-07-04 13:01

NBA／澳菲上演嚴重鬥毆 梅克致歉、隆利重砲批

2018-07-04 16:17

NBA／騎士新秀感性謝詹皇：相遇肯定有個理由

2018-07-04 10:11

NBA／厚植禁區輪替深度 勇士預計續簽魯尼

2018-07-04 10:00

NBA／ 勇士「5星連線」 未必一方獨霸

2018-07-04 15:56

NBA／歡迎詹姆斯加入湖人 布萊恩：兄弟挺兄弟

2018-07-04 15:21

NBA／詹姆斯降臨洛杉磯 老搭檔波許或復出相助

2018-07-04 15:19

MLB／大谷復出任先發DH 4打席吞3張老K無安打

2018-07-04 12:38

NBA／布萊恩讚湖人高層 強森需立像、巴斯是龍母

2018-07-04 15:22

NBA／一年合約加盟溜馬 伊凡斯聯手歐拉迪波

2018-07-04 15:20

印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

2018-07-04 15:08

NBA／點頭入湖人 全因魔術強森夜訪詹姆斯

2018-07-04 13:39

影／菲澳男籃大亂鬥 菲教頭：澳洲欺人太甚

2018-07-04 12:59

NBA／年度MVP哈登訪台：相信火箭能奪冠

2018-07-04 17:54

MLB／希克斯開轟 洋基5人進15轟俱樂部

2018-07-04 12:49

中職／陳品捷生涯挫折 旅美受投球失憶症所苦3年

2018-07-04 16:14

J羅淚灑看台 米納成哥倫比亞世足悲劇英雄

2018-07-04 13:55

NBA／年度MVP哈登訪台圖輯 指導球員增強肌力

2018-07-04 17:26

MiLB／林子偉本季第5轟 江少慶吞3A首敗

2018-07-04 14:01

行政院昨批核體育署長人事案 高俊雄提早解除校長職務

2018-07-04 15:59

溫網／僅用90分鐘輕取對手 費德勒速闖男單第三輪

2018-07-04 23:39

日職／陽岱鋼連4場敲安 巨人仍輸橫濱

2018-07-04 20:55

世男籃資格賽／菲澳亂鬥 澳洲控菲律賓教頭煽動球員

2018-07-04 12:55

MLB／湖人簽詹皇 道奇教頭要兌現留山羊鬍支票

2018-07-04 13:36

溫網／飛蟻攪局 「丹麥甜心」爆冷鎩羽

2018-07-05 02:33

NBA／詹姆斯跳槽湖人 去年早有暗示

2018-07-04 13:37

世足強權頻爆冷 前克國國腳：國際賽太頻繁

2018-07-04 13:45

22年前罰丟點球 英教頭紹斯蓋特本屆世足贖罪

2018-07-04 13:53

中職／范國宸起步晚曾懷疑自己 黃忠義影響深

2018-07-04 16:59

MLB／大谷傷癒復出首戰任打者 4支0還吞3K

2018-07-04 12:50

溫網／首輪13連勝破功 莎拉波娃首嘗一輪遊滋味

2018-07-04 11:55

溫網／首度進軍會內賽 莊吉生首輪止步

2018-07-04 10:11

MLB／今日戰績表 大谷翔平復出天使仍不敵水手

2018-07-04 13:30

中職／同期表現佳不感壓力 范國宸期待王正棠加盟

2018-07-04 19:46

世足贊助商機爭霸戰 Nike略勝Adidas

2018-07-04 13:57

世足英格蘭出線8強就定位 歐洲搶下6席

2018-07-04 13:50

亞運／宣銅烈看世足有感 挑戰3連霸壓力大

2018-07-04 17:29

世足現場直擊 莫斯科交通與嗨到爆的直播球迷派對

2018-07-04 08:58
看更多

留言

Top