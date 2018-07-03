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MiLB／林子偉回小聯盟敲雙安 曾仁和無關勝敗

2018-07-03 13:01中央社 台北3日綜合報導

旅美紅襪隊3A野手林子偉回到小聯盟首場比賽對戰雙城隊3A，繳出單場2安成績。 中...
旅美紅襪隊3A野手林子偉回到小聯盟首場比賽對戰雙城隊3A，繳出單場2安成績。 中央社資料照
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旅美紅襪隊3A野手林子偉回到小聯盟首場比賽對戰雙城隊3A，繳出單場2安成績；效力小熊隊3A投手曾仁和近況回穩投5局失2分，但勝投遭牛棚砸鍋，此役無關勝敗。

林子偉因在小聯盟3A近況火熱，6月24日本季第2度升上大聯盟，出賽2場合計5個打數都未能有安打表現，6月30日再度遭紅襪下放小聯盟3A。

林子偉今天出戰雙城隊，為回到3A後首場比賽，擔任開路先鋒、守游擊，首局首打席就揮出二壘安打，一吐悶氣，並跑回球隊第一分，第5局上場打擊時又靠著安打上壘，但攻勢未能延續，終場紅襪隊2比6輸球。

林子偉此役4打數2安打，吞下1次三振，連續安打場次推進至7場，打擊率升至3成04。

曾仁和今天先發對紅雀隊，首局就出現亂流，被敲出3支安打掉2分後回穩，第3至4局讓對手6上6下，未再失分，但因用球數偏多，前5局已投94球，僅投5局、在球隊3比2領先時退場，被敲5支安打，送出7次三振，3次保送，失2分，連續3場出賽失分都控制2分。

不過，因小熊隊牛棚放火，第6、9局合計再掉5分，小熊終場以3比7遭逆轉吞敗，曾仁和無關勝敗。

印地安人隊高階1A捕手朱立人前2場比賽，合計貢獻3轟，今天出戰金鶯隊高階1A，先發蹲捕、扛第4棒，4打數1安打，連續3場敲安，未再開轟，但有1分打點進帳，印地安人隊終場10比1大勝。

小熊隊林子偉

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