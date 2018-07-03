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有點陌生的熟人 陳偉殷對光芒飆本季代表作

2018-07-03 09:26陳志強

陳偉殷生日快到了！7月是他在大聯盟生涯被打擊率最低、保送率最低、表現最穩定的一個...
陳偉殷生日快到了！7月是他在大聯盟生涯被打擊率最低、保送率最低、表現最穩定的一個月，今年他在7月的第一場比賽果然又出現佳作。 美聯社
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今日陳偉殷：6局3安失1分（0責失），0保送、5三振，77球53好球。

本季第一次「單場無保送」、第二場「單場無責失」（但上一次只投了4.1局），球數精簡，是今年代表作之一。近4場有3場投滿6局，都是優質先發。

主場的陳偉殷，今年表現令人放心，經過此役，主場防禦率降到1.89。

馬林魚投手教練尼維斯(左)在第四局結束後詢問陳偉殷(右)的狀況，陳偉殷舉起強壯的...
馬林魚投手教練尼維斯(左)在第四局結束後詢問陳偉殷(右)的狀況，陳偉殷舉起強壯的手臂代替回答。 美聯社
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坦帕灣光芒近期三連勝、贏下與去年冠軍太空人的系列戰，近十場贏了八場、重返五成勝率，氣勢正旺，而光芒也是陳偉殷「最熟悉」的對手，過去金鶯時期多次對戰機會，生涯一共交手過21場，是陳偉殷面對最多次的隊伍，不過上次對決已是去年5月1日了（6局失2分，無關勝負），對陣次數佔大宗的隆戈利亞（Evan Longoria）和佐布里斯特（Ben Zobrist）如今都已離開，物換星移、人事已非，顯得「陌生」，而陳偉殷身上披的同樣不再是那件橘黑球衣，職業運動「天地曾不能以一瞬」的現實之處，由此能深刻體會感受。

光芒本季客場戰績不佳（19勝24敗），不過當對上先發左投時，有著超過五成的勝率（15勝12敗），開路先鋒基爾邁爾（Kevin Kiermaier）和高梅茲（Carlos Gomez）都曾從陳偉殷手中開轟，兩人今天對陳偉殷合計5打數0安打、2K。

陳偉殷(右)今天6局投球飆出5次三振，其中光芒開路先鋒基爾邁爾(左)就吞下2次。...
陳偉殷(右)今天6局投球飆出5次三振，其中光芒開路先鋒基爾邁爾(左)就吞下2次。 美聯社
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陳偉殷今天球速有出來，首局飆到94英里（約151.3公里），控球狀況佳，好球率高（68.8%）、能造成揮空也能製造滾地球，含一次雙殺守備在內，全場用滾地球製造9個出局數，變化球種搭配有品質的速球，找回過往的壓制力，第二局一開始就被拉莫斯（Wilson Ramos）二壘安打，但精彩守成，唯一失分是四局上二壘手卡斯楚（Starlin Castro）失誤、前隊友艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）高飛犧牲打導致。

陳偉殷本季投球有兩道「關卡」：第三局和第六局的防禦率都是「爆表」的9.82，今天順利撐過，尤其第六局還是「三上三下」（兩個外野飛球、三壘滾地），相當值得肯定。

馬林魚三壘手羅哈斯在二局的二壘安打紮實擊球心，為馬林魚打下第一分。他今天前3次打...
馬林魚三壘手羅哈斯在二局的二壘安打紮實擊球心，為馬林魚打下第一分。他今天前3次打擊都是安打，狀況真是相當不錯。 美聯社
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光芒伊瓦迪（Nathan Eovaldi）本季復出表現不俗，6場先發都投滿5局，35.1局僅被敲24支安打，過去（2012-2014）效力過馬林魚，今天與陳偉殷上演投手戰，對前東家繳出不賴表現，6局失2分、送出5K，不過陳偉殷技高一籌，捕手搭檔瑞爾穆托（J.T. Realmuto）五局下的陽春砲讓伊瓦迪以敗戰候選身份遺憾退場，此外，四局下拎著棒子的陳偉殷滿壘時對伊瓦迪的纏鬥也值得一提，面對火球毫無懼色，該打席打了3顆界外球，最終把97.2英里（約156.5公里）的球打成強勁二壘滾地，雖然「找手套」出局，卻留下這場比賽另一個難忘的記憶點。

陳偉殷馬林魚光芒

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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