天使冒險讓大谷帶傷打擊 無疑自入鋼鐵墳墓

在開始討論「天使高層準備讓大谷帶傷上場打擊」這個決定是否明智前，先讓我們將時間倒轉到一個半月前的5月14日。當時的天使正意氣風發，不但在主場擊敗太空人站上分區第一，同時也是大谷投打兩端表現最亮眼的時刻——打擊率及OPS分別高達.348及1.044；先發主投則拿下3勝1敗、防禦率3.35，32.2局只被擊出23支安打且投出43次三振。大谷擔任先發DH時天使戰績是11勝6敗（勝率.647），大谷主投的6場比賽天使更只輸掉1場，一切看來是如此美好。

在今年開季的前一個半月，大谷翔平不論是投球還是打擊都有非常優異的表現，很可惜突然來受傷，讓天使瞬間是烏雲罩頂。 美聯社 分享 facebook

然而根據進階數據網站Fangraph的計算，即使是天使本季最巔峰的這一刻，挺進季後賽的機率也只有56%。福兮禍所伏，接下來一個半月天使越打越糟，先吞下五連敗，跟緊追在後的水手「死亡交叉」排名掉到分區第三。如今不但看不見水手的車尾燈甚至落居運動家之後。總計這四十多天內天使的戰績只有18勝25敗，勝率位居美聯倒數第五，只贏老虎、白襪、皇家及金鶯這四隻「擺爛大隊」。

天使之所以一蹶不振，大谷肘傷無法上場自是主要原因之一。在大谷進傷兵名單後，天使的戰績只有8勝13敗——同樣是美聯倒數第五。是以不僅天使球迷以至於所有棒球迷都殷切期盼大谷早日回到場上的同時，最為焦急的其實是天使高層自己。他們需要大谷，至少是以打者之姿回到場上的大谷來力挽狂瀾。也因此先有總教練索夏（Mike Scioscia）表示：他會考慮讓無法投球的大谷上場打擊，緊接著GM愛普勒（Billy Eppler）又聲明：不論大谷接受的高濃度血小板血漿療程是否有效，都可望以打者身份重返球場。

天使在大谷翔平受傷之後，球隊戰績與士氣一落千丈，球隊無計可施，想出要讓他帶傷上陣打球的點子。 美聯社 分享 facebook

然而這樣的決定是否明智？就如同大谷的二刀流是百年難得一見，帶著「第二級尺側副韌帶損傷」的傷勢不開刀，繼續上場打擊的先例即使不是前所未有，至少也算相當罕見。至於冒著韌帶傷勢加重的風險繼續上場打擊，還期待未來能夠回到投手丘上的「病例」則絕對是史無前例。根據ESPN的報導，踏進這「前人未及之境界」的天使高層，對這個充滿未知的問題卻似乎顯得游刃有餘。一方面可能是因為大谷在接受治療後的復原狀況讓他們感到樂觀，另一方面則由於大谷是右投左打，受傷的右肘在打擊時對他來說，屬於牽動而非主要使力的部位，因此打擊對他的傷勢可能並無影響。

然而就連艾普勒也不得不承認，只要大谷帶傷上陣，勢必有加重的可能性存在——不論這風險究竟有多小。撲壘、滑壘、跑壘時的衝撞以至於僅僅一次揮棒不順，都可能讓傷勢雪上加霜，讓大谷不得不走回開刀房。而且就天使的現狀來看，急著讓大谷回到場上並沒有太大意義。因為對最近拿下兩連勝後勝率才得以免於跌破五成的天使而言，就連暫居外卡第二名的水手，都已領先他們多達10場勝差。根據兩家數據網站Fangraph及Baseball Prospectus的計算，如今天使打進季後賽的機率分別只有4.5%及3.3%——而且拿下分區冠軍的機率已然是零。在球季過半，大勢已去的現在，天使大可不必為了這小得可憐的或然率，甘冒讓大谷傷勢加重並且因此長期掛免戰牌的「奇險」。

老虎一壘手卡布雷拉就是因為常常帶傷上陣的負面案例，最後造成長期的運動傷害，表現也開始急速下滑，甚至缺席更多比賽。 歐新社資料照片 分享 facebook

就大谷自身而言，能盡快回到場上多累積一些大聯盟的實戰經驗當然有其正面意義。然而從春訓以至於球季前兩個月的表現，在在可看出大谷的吸收及修正能力之強，不僅是大聯盟等級，而且超乎許多球界人士及媒體的想像——尤其是在打擊方面。從他在春訓被克蕭（Clayton Kershaw）的變化球耍得團團轉，到開季就砲轟克魯柏（Corey Kluber），以及短時間內就改掉打擊的抬腿動作，穩穩地跟上大聯盟投手的投球節奏這兩個例子都可見一班。也因此，天使實在不必急於讓大谷投入更多實戰，因為現階段的大谷絕對有持續成長及迅速適應大聯盟環境的資質與能耐。

反過來說，一旦大谷因為場上的任何風吹草動導致傷勢加重必須動刀，對天使來說絕對是無可挽回的重大損失。對大谷而言，也將是莫大的憾事。因手肘韌帶受傷不得不接受重建手術（Tommy John Surgery）的打者亦所在多有，包括現在擔任雙城總教練的名人堂球員莫里特（Paul Molitor，）、曾經締造40-40紀錄的巨砲坎賽柯（Jose Canseco，雖然他是為了圓投球夢而受傷）以及去年剛退休的哈勒戴（Matt Holliday）。現役的也有遊騎兵開路先鋒秋信守、雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）、洋基新星托瑞斯（Gleyber Torres）以及不久前宣告本季報銷的道奇游擊手席格（Corey Seager）等明星球員。根據研究，這些挨過刀的打者復出後表現或多或少都會受到影響——尤其是在長打火力上。

最後，開玩笑地說，就算大谷今年沒回到場上又有何妨？反正我們也還有國聯的二刀流——紅人救援投手兼代打羅倫森（Michael Lorenzen）可看。這位仁兄昨天剛在滿壘時上場代打——他大棒一揮將球轟出全壘打牆外，而且近五個打席竟擊出三發全壘打而且每次都上壘。「後繼有人」的大谷大可安心休養。

紅人跟釀酒人清空板凳準備上場幹架，卻發現事主羅倫森(左二)跟阿奎拉(右二)感情可好了！羅倫森不但有二刀流的實力，也很有演戲天份啊！ 美聯社 分享 facebook

無論於公於私，天使都沒有不讓大谷「停機」的理由。所有棒球迷真正期待看到的，是百分之百健康、步步邁向完全體的大谷。絕不是令人提心吊膽，擔心他隨時可能告別球場一年半載的大谷。