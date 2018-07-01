MiLB／張育成再見轟率隊勝 黃暐傑後援無失分

2018-07-01 13:26 中央社 台北1日綜合報導



張育成。 報系資料照(擷圖自MLB Pipeline官方推特) 分享 facebook 旅美印地安人隊3A野手張育成，今天與海盜隊比賽時，9局敲出再見轟，率隊以10比9拿下勝利。響尾蛇隊2A投手黃暐傑今天後援投1局無失分，近2場出賽無失分。

張育成近期手感不錯，今天比賽先發打第6棒、守游擊，首局吞下三振，4局選到保送，6局敲出平飛球出局，9局下半1人出局兩隊9比9平手時上場打擊，敲出個人本季第7轟，再見陽春砲幫助球隊拿下勝利。張育成今天總計4打數敲出1支安打，近6場出賽敲出3發全壘打，賽後打擊率2成55。

響尾蛇隊2A投手黃暐傑，今天與白襪隊交手，7局打完球隊0比1落後時接手後援，面對首名打者先投出保送，接著連抓3個出局數，沒有失掉分數，球隊終場以0比1吞敗，黃暐傑無關勝敗，賽後本季2A出賽防禦率1.29。

另外，印地安人隊高階1A捕手朱立人，今天與金鶯隊比賽時，先發蹲捕、打第4棒，2局敲出飛球出局，4局吞下三振，6局再敲出飛球出局，7局敲出3分砲，為個人本季第4轟，9局內野飛球出局。朱立人今天比賽單場5打數敲出1支安打，賽後打擊率2成46。

印地安人隊今天比賽前6局都沒能有得分攻勢，6局打完0比1落後，7局靠著接連安打、保送、朱立人開轟，單局打了11人次，攻下7分大局，9局再添1分，終場以8比1拿下勝利。