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MLB／塞爾飆11K 紅襪打線爆發11:0大勝洋基

2018-07-01 13:07中央社 紐約30日專電

塞爾。 美聯社
塞爾。 美聯社
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美國職棒MLB波士頓紅襪隊今天打線大爆發，全場17支安打，德佛斯5支5並轟出滿貫砲，王牌塞爾7局飆11次三振，紅襪11比0大勝紐約洋基隊，奪回美聯東區第一寶座。

洋基昨晚在基襪大戰首場比賽揮出4支全壘打，8比1擊敗宿敵紅襪，紅襪4連勝止步，吞下本季最慘敗仗。今晚在洋基球場進行的第2場比賽依舊爆滿，但風水輪流轉，換紅襪全場壓著洋基打。

紅襪1局上先聲奪人，2人出局後，靠著連續安打和保送進占滿壘，德佛斯（Rafael Devers）隨後揮出左外野方向全壘打，本季第14轟、生涯第2支滿貫砲出爐。

21歲的德佛斯超越紅襪傳奇球星威廉斯（TedWilliams）、洋基名將迪馬喬（Joe DiMaggio），成為基襪大戰史上擊出滿貫砲最年輕的球員。他全場5打數都敲出安打，只差三壘打就能締造完全打擊，賺進4分打點，並跑回3分，打出去年初登大聯盟以來代表作。

洋基先發投手葛瑞（Sonny Gray）壓不住陣腳，2局上又丟掉2分，3局未投完就在全場噓聲中退場，吞下本季第6敗。

反觀塞爾（Chris Sale）威風八面，洋基打線一籌莫展。他主投7局無失分，飆出11次三振，僅被敲一支安打，3至7局都投出三上三下，洋基強棒賈吉（AaronJudge）、托瑞斯（Gleyber Torres）都被他三振3次。

塞爾狀態極佳，多次飆出時速100英哩（160.9公里）速球，奪下本季第8勝，防禦率降至2.41，連續3場飆出雙位數三振，本季累計164次三振 領先美國聯盟。

除了德佛斯，紅襪強棒貝茲（Mookie Betts）與馬蒂內茲（J.D. Martinez）也表現亮眼。貝茲單場揮出2支安打、4度上壘，馬蒂內茲則擊出3支安打，賺進3分打點。

紅襪6至9局都有分數進帳，李昂（Sandy Leon）7局上揮出2分砲，本季第4轟出爐。洋基打線則靜悄悄，1局下由史丹頓（Giancarlo Stanton）揮出安打後，直到9局下，才由大聯盟生涯首度扛第4棒的托瑞斯揮出全隊第2支安打，洋基終場以0比11吞下敗仗。

紅襪將系列賽扳平，和洋基之間拉出一場勝差，獨居美國聯盟東區第一，戰績在大聯盟領先。明晚進行的基襪大戰第3場，洋基與紅襪預定派出塞維里諾（LuisSeverino）與普萊斯（David Price）先發。

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