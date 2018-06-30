MLB／林子偉遭紅襪下放3A 位置讓給皮爾斯

2018-06-30 05:06 中央社 紐約29日專電



波士頓紅襪隊將林子偉下放小聯盟3A。 中央社資料照片 分享 facebook

旅美台灣野手林子偉重返大聯盟不到一週，今天遭所屬的波士頓紅襪隊下放小聯盟3A，位置讓給紅襪昨天從多倫多藍鳥隊換來的皮爾斯（Steve Pearce）。

暫居美國聯盟東區第一的紅襪今天作客紐約，與洋基隊展開3連戰。根據紅襪排出的先發陣容，皮爾斯晚間將擔任先發第4棒，賽前紅襪更衣室可見到背號25號的皮爾斯置物櫃，但林子偉未現身，更衣室內也沒有他的置物櫃。

紅襪公關人員隨後向中央社記者證實，林子偉已被下放小聯盟3A，將25人名單的位置讓給皮爾斯。

紅襪23日將3A打擊近況火熱的林子偉拉上大聯盟，這是他本季第2度登上大聯盟。他當天先發出戰西雅圖水手隊，上大聯盟後首度擔任開路先鋒，並鎮守游擊，讓當時左手食指拉傷的紅襪當家游擊手柏格茨（XanderBogaerts）有休養機會。

林子偉當天4打數零安打，吞2次三振；守備一向穩健的他失誤一次，害球隊掉分。柏格茨24日傷癒歸隊後，林子偉便未再先發，26日對洛杉磯天使隊比賽後段上場代打，全場唯一打席遭三振。

林子偉遭下放前，在大聯盟連續26個打數未敲安打，本季打擊率為1成62。

紅襪28日以小聯盟內野手艾斯皮納（SantiagoEspinal），從藍鳥換來能守一壘和外野的35歲老將皮爾斯。在此之前，紅襪一直在物色右打者，以改善打線面對左投的表現。

洋基今晚派出左投沙巴西亞（CC Sabathia）先發，皮爾斯向紅襪報到後隨即派上用場，先發擔任清道夫角色。

皮爾斯本季出賽26場，打擊率2成91，擊出6支二壘打、4支全壘打，有16分打點。本季面對左投，皮爾斯打擊率為3成06；生涯面對左投，他的整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）高達9成40。