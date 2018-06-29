MiLB／胡智為8局失1分奪第3勝 江少慶無關勝敗

2018-06-29 12:36 中央社 台北29日綜合報導



旅美光芒隊3A投手胡智為今天對戰金鶯隊3A，投8局失1分，為本季先發最長，奪第3勝 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

旅美光芒隊3A投手胡智為今天對戰金鶯隊3A，投8局失1分，為本季先發最長，奪第3勝；印地安人隊3A投手江少慶今天先發6.1局失3分（2分自責分），無關勝敗。

胡智為前一場以中繼角色登板，今天在與金鶯隊比賽中重回先發，第3局遇到亂流被敲出2支長打失1分，但隨後穩住，第4至8局僅被敲出3支零星安打，且未再失分，第9局無人出局、被連續敲出2支安打後退場休息。

胡智為此役投8局，為本季先發最長局數，僅用100球，被敲出9支安打，送出4次三振，且沒有保送，表現優異，加上打擊火力相挺，光芒隊終場以12比1大勝，胡智為收下個人本季第3勝，防禦率降至4.84。

同樣效力於印地安人隊3A投手江少慶、野手張育成今天在與海盜隊3A比賽同場先發，昨天剛敲出本季第6轟的張育成擔任指定打擊，但此役打擊熄火，3打數無安打，還吞下2次三振。

江少慶首局掉1分後，3局上再遇到亂流，接連保送、安打，加上隊友守備失誤，單局共掉2分。

江少慶此役投6.1局被敲出5支安打，送出4次三振、2次保送，失3分（2分自責分），繳出優質先發成績，在0比3落後時退場，靠著打線幫忙7局下追回1分後，第8局一口氣再添4分，包括梅西亞（Francisco Mejia）陽春砲，終場印地安人隊以5比3逆轉勝，江少慶無關勝敗。