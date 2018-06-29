MLB／大谷傷勢癒合 本季重返投手丘待評估

2018-06-29 14:00 中央社 洛杉磯28日專電



天使總經理艾普勒說，大谷翔平傷勢癒合，可隨即恢復打擊練習，但重返投手丘仍未定。 美聯社 分享 facebook

傷兵累累的洛杉磯天使隊總算傳出好消息。天使總經理艾普勒說，大谷翔平傷勢癒合，可隨即恢復打擊練習，球團也將以3週時間評估，決定他本季可否重返投手丘。

天使隊「投打二刀流」的球星大谷翔平，右手肘尺側副韌帶二級撕裂傷，被放進傷兵名單，根據美國職棒大聯盟MLB官網報導，大谷翔平今早接受核磁共振（MRI）檢查，結果顯示他的傷勢癒合。

報導說，艾普勒（Billy Eppler）宣布，大谷翔平可立即恢復打擊練習，並且球團將以3週時間評估，決定他本季可否重返投手丘。

報導指出，雖然核磁共振的檢查結果顯示，大谷翔平傷勢復原，不過這位23歲的球星是否最終仍需接受，韌帶重建的湯米約翰手術（Tommy John surgery），艾普勒重申，天使隊醫並未建議大谷翔平需接受這樣的治療。

報導說，因大谷翔平是右投左打，醫師確認他恢復打擊後不會傷及投球手肘，而且大谷翔平即使因傷暫停投球期間，他還是先以健康的左手持續打擊練習，並進入牛棚站在打擊區，佯裝打者但不揮棒，只看球進壘。

艾普勒並說，大谷翔平無需到小聯盟打復健賽，天使將替他安排專屬環境，幫助他復健。

大谷翔平受傷前，打擊率2成89並擊出6支全壘打，他站在投手丘的表現則是4勝1負，防禦率3.10及投出61次三振。