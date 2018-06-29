此生必朝聖的名人堂 到患有棒球病的小鎮圓夢

愛看大聯盟的球迷肯定對古柏鎮(Cooperstown)這個地方不陌生，這個神聖的小鎮早已成為棒球名人堂的代名詞。對球員來說它是象徵最高榮譽的聖殿，而對球迷來講也是一生必朝聖一次的神壇。古柏鎮與台北雖相隔12,288公里，但在這資訊發達的年代，到這小鎮一圓美夢已不再是遙不可及的夢想。

古柏鎮棒球名人堂博物館大門口。 蔡政益攝影 分享 facebook

筆者這回隻身前往美東2週，除了走訪6座大聯盟球場外，古柏鎮的棒球名人堂博物館更是重頭戲。古柏鎮位於紐約州，人口僅1,852，從紐約市開車需花3.5至4小時。雖說這年代要到古柏鎮並不困難，但對第一次一個人旅行的棒球迷來說也沒有想像中容易。從紐約市搭大眾運輸前往古柏鎮唯一的方式，就是搭Trailways of New York的巴士，且一天只有1~2班，中間還要換一次車。由於中途繞路停很多站，翻山越嶺到達古柏鎮需要快6小時，可說頗克難。不過當看到棒球名人堂大門的那一刻，就會覺得這6小時完全值得了。

銘牌廳是逛名人堂最不能錯過的重點，323位名人堂成員的銘牌都在這。 蔡政益攝影 分享 facebook

棒球名人堂成立於1939年，當初成立的目的是為了振興古柏鎮因經濟大蕭條而走下坡的觀光業。由於棒球運動被認為是由達博岱(Abner Doubleday)將軍在古柏鎮發明，因此棒球名人堂才會選在這設立，而當初達博岱發明棒球的那座牧場後來被建為棒球場，並被命名為達博岱球場(Doubleday Field)，到棒球名人堂只需步行4分鐘，也是不容錯過的棒球景點。

1939年貝比魯斯、賽揚、華格納等神級人物在名人堂合拍的經典合照。 蔡政益攝影 分享 facebook

來到古柏鎮的大街已可感受到濃濃的棒球味，數十家商店都賣著棒球商品，簡直是棒球迷的天堂。走到棒球名人堂的門口，想起當年貝比魯斯(Babe Ruth)、賽揚(Cy Young)、強森(Walter Johnson)、華格納(Honus Wagner)等神級人物在這排排坐合照的那張照片，更能感受到它的神聖。此外，這裡同時也瀰漫著慶祝的氣氛，因為7月底瓊斯(Chipper Jones)、葛雷洛(Vladimir Guerrero)、霍夫曼(Trevor Hoffman)、湯米(Jim Thome)、崔莫爾(Alan Trammel)、莫瑞斯(Jack Morris)等6人就要正式進入名人堂，無論是門口、展廳還是商店，都能看到這6人的身影。

瓊斯1993年初登大聯盟時所用的手套、生涯最後一發全壘打球都在圖左的展示櫥窗裡。圖右的葛雷洛櫥窗則包含他在2007年拿到的全壘打大賽冠軍獎座 蔡政益攝影 分享 facebook

博物館展場共有三層樓，一樓有最重要的銘牌廳(Plaque Gallery)，展示323位名人堂成員的銘牌，除了找尋自己當年最崇拜的傳奇球星外，最不能錯過的是1936年第一批被選進名人堂的5位球員：柯布(Ty Cobb)、強森、馬修森(Christy Mathewson)、貝比魯斯、華格納。另外也有特別展示瓊斯等6位即將進入神壇的球員的球具與球衣。棒球電影的展廳也十分有趣，像【紅粉聯盟】裡吉娜戴維絲和【天生好手】裡勞勃瑞福所穿的棒球戲服都有被展示。

影史出了不少經典棒球電影，吉娜戴維絲在【紅粉聯盟】(右)裡和勞勃瑞福在【天生好手】(左)裡所穿的戲服都在棒球名人堂展示。 蔡政益攝影 分享 facebook

二樓則有最珍貴的棒球文物，來到這層樓就像坐著時光機一樣，帶你從19世紀一路欣賞到今天的棒球。包括19世紀強打者湯普森(Sam Thompson)在1890年得到的獎盃，貝比魯斯1927年的第60支全壘打球，柯布、賽揚、賈里格(Lou Gehrig)、穆修(Stan Musial)穿過的球衣、狄馬喬(Joe DiMaggio)的球鞋、柯法斯(Sandy Koufax)的手套，一直到大谷翔平初登板時所戴的球帽都一一呈現在玻璃櫥窗內。對台灣球迷來說最感到珍貴的莫過於郭泓志擊出台灣球員首轟時所戴的頭盔，以及胡金龍拿下未來之星MVP時所用的球棒，在這也都看得到。

台灣球迷看到這應該會尖叫！2007年郭泓志的台灣球員首轟球、胡金龍在未來之星拿下MVP時用的球棒同時陳列在道奇專櫃裡。 蔡政益攝影 分享 facebook

三樓則是帶你認識棒球場上各式各樣最不可思議的紀錄，包括韓德森(Rickey Henderson)1991年打破布洛克(Lou Brock)生涯盜壘紀錄時所戴的打擊手套、鈴木一朗2004年寫下單季最多安打紀錄時所用的美津濃球棒、漢克阿倫(Hank Aaron)追平貝比魯斯生涯全壘打紀錄的球都在這。但這層最有看點的恐怕是歷年冠軍戒指，從1905年紐約巨人到2016年芝加哥小熊的冠軍戒都一覽無遺。

貝比魯斯1927年創下單季60轟的球(左)和鈴木一朗2004年寫下單季262安的球棒(右)，這相隔77年的歷史性球具都一併陳列。 蔡政益攝影 分享 facebook

若時間允許，棒球名人堂絕對夠你耗上一整天。參觀完後別忘了到販賣部逛逛，因為全世界最好買的棒球商店就在這了，在這你可買到羅賓森(Jackie Robinson)和貝比魯斯的T-shirt、323位名人堂成員的明信片，以及一堆你想不到的紀念品。

在這金光閃閃的櫥窗內展示的是歷年的冠軍戒指，從1905年紐約巨人到2016年芝加哥小熊的都有。 蔡政益攝影 分享 facebook

在古柏鎮的湖邊小木屋住宿一晚，短暫停留不到24小時就能一窺夢寐以求的棒球聖殿。若你有點積蓄和一些特休假，不妨也安排一趟美東棒球之旅，在紐約第五大道買到手軟之餘，也順道來這個棒球小鎮走走吧！我在當地最有名的餐廳Doubleday Cafe裡看到一個標語：「這是一個患有棒球病的飲酒小鎮」，大概就是對古柏鎮最貼切的形容了！