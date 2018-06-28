MLB／陳偉殷6局丟1分優質先發 惜敗投候選退場

相關新聞
MLB／只差松坂1勝 陳偉殷擊敗響尾蛇就追平2018-06-27 15:34
MLB／「綠色怪物」魔咒 困住楚奧特全壘打2018-06-27 15:19
MiLB／曾仁和優質先發吞5連敗 李其峰挨轟吞首敗2018-06-27 15:08
MLB／今日戰績表 洋基塞維里諾壓制費城人暫居勝投王2018-06-27 14:11
MLB／林子偉代打吞K 打擊率剩1成622018-06-27 11:36
勇士殺戮重生 將成新版太空人2018-06-25 07:00
生涯首次「上山」 陳偉殷被打爆並不意外2018-06-23 10:57
體型小無損爆發力 大聯盟矮個子球員出頭天2018-06-22 07:00
大谷翔平傷勢瞞天過海？ 天使可能吃了大虧2018-06-19 07:00
陳偉殷2018球季出賽紀錄2018-06-17 11:32
前全壘打王戴維斯 恐衰退成史上最沒價值球員2018-06-15 07:00
大谷陷日投受傷無情詛咒 天使還能靠他重振嗎？2018-06-14 15:43
陳偉殷900局、700K 投手犯規壞了里程碑之夜2018-06-12 09:34
總教練搞烏龍、投打皆崩盤 金鶯全隊亂成一團2018-06-12 07:00
陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊2018-06-11 07:00
楚奧特、西門斯瘋狂進化 天使怪物並非只有大谷2018-06-08 07:00
大谷翔平2018球季投、打紀錄2018-06-07 12:35
馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒2018-06-07 10:50
全美運動博弈合法化 運動產業百花齊放可期2018-06-05 07:00
MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋2018-06-04 21:28
克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離2018-06-04 07:00
陳偉殷生涯首賺打點 投球卻撐不滿2局2018-06-01 10:51
水手、釀酒人實力普通 戰績榮景恐淪海市蜃樓2018-06-01 07:00
日職回歸蛻變成功 米克拉斯成控球大師2018-06-01 07:00
職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功2018-05-30 07:00
挑戰單季最佳成績 韋蘭德拚史上十大名投2018-05-30 07:00
大谷場上場下完美無缺 貝比魯斯也要甘拜下風2018-05-28 07:00
大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值2018-03-21 15:47
決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟2018-01-23 11:01
熱門文章
NBA／兩年內沒簽下超級球星 魔術強森：自請離職2018-06-27 10:51
NBA／快艇巫師進行交易 小瑞佛斯換戈塔2018-06-27 09:36
NBA／麥考成受限制自由球員 勇士有權跟進合約2018-06-27 11:30
MLB／只差松坂1勝 陳偉殷擊敗響尾蛇就追平2018-06-27 15:34
NBA／格林執行球員選項 下季續留馬刺2018-06-27 15:29
巫師、快艇交易案非終點 雙方應還有後續操作2018-06-27 17:53
成棒／亞運24人名單出爐 8中職球員2旅外投手2018-06-27 15:36
棒球觀察眼／亞運名單算計鑿痕 物超所值是自欺2018-06-27 18:07
高俊雄接任體育署長 林德福低調見間證實2018-06-27 21:54
NBA／若未網羅大咖投效湖人 魔術強森說不戀棧2018-06-27 10:41
MLB／林子偉代打吞K 打擊率剩1成622018-06-27 11:36
馬來西亞羽賽／半小時輕鬆勝 戴資穎連霸開紅盤2018-06-27 15:05
日職／陽岱鋼雙安敲本季第3轟 巨人不敵廣島2018-06-27 20:47
中職／聯盟支援亞運8人名單 4隊各派1投1野2018-06-27 12:50
體育署長換人？ 傳林德福下、高俊雄上2018-06-27 18:53
MLB／陳偉殷5局丟1分 響尾蛇1：0馬林魚2018-06-28 08:46
MLB／今日戰績表 洋基塞維里諾壓制費城人暫居勝投王2018-06-27 14:11
日職／宋家豪讓羅德3上3下 連5戰未失分2018-06-27 20:49
MLB／「綠色怪物」魔咒 困住楚奧特全壘打2018-06-27 15:19
MiLB／曾仁和優質先發吞5連敗 李其峰挨轟吞首敗2018-06-27 15:08
NBA／快艇隊首輪選秀新人亮相 中鋒喬丹去向備受關注2018-06-27 15:23
體育署長將換人？ 代理教長：沒收到辭呈2018-06-27 20:43
一級還是二級國際賽？ 比亞運奪金更重要的事2018-06-28 07:00
小馬青少棒／中華不敵日本 與韓爭冠軍戰門票2018-06-27 18:20
NBA／新科MVP來了！ 哈登7月4日訪寶島2018-06-27 15:24
松山盃／日名校踢館 高國豪領銜U20接招2018-06-27 13:58
成棒／中職支援亞運8人 吳志揚：過程是里程碑2018-06-27 17:19
溫網／小威排183名獲種子？ 斯洛伐克女將喊不公2018-06-27 15:01
溫網／女雙種子序 詹詠然、彭帥列第5種子2018-06-27 21:43
溫布頓／小威列25種子 閨蜜丹麥甜心力挺2018-06-27 20:04
成棒／亞運中華隊 有8中職2旅外2018-06-28 00:03
溫布頓／馬拉松大戰沒能逆轉 謝政鵬無緣會內2018-06-27 23:32
廣盛盃籃球賽明天在彰化開打 免門票入場2018-06-27 19:42
專屬你的第一次 寶礦力第一屆路跑9/22初登場2018-06-27 15:26
路跑／舉重女神、空手道甜心 合體推三星公益路跑2018-06-27 20:25
溫布頓／連過兩關 莊吉生拚闖進會內賽2018-06-28 00:03
馬來西亞羽賽／台多組選手首輪過關2018-06-28 05:00
籃球／廣盛盃籃賽今起開打 22強隊拚鬥2018-06-27 23:52
路跑／三星公益路跑 10月14日起跑2018-06-27 23:53
曲棍球聯賽第一級賽事 台灣9比0大勝印尼2018-06-27 19:27
留言