MLB／「綠色怪物」魔咒 困住楚奧特全壘打

2018-06-27 15:19 世界日報 編譯組／綜合報導



楚奧特全壘打有綠色怪物魔咒，除波士頓紅襪隊外，面對其他隊伍他都有全壘打。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊強棒楚奧特（Mike Trout）職業生涯至今，對美國聯盟每支球隊都有至少四支全壘打紀錄，但除了「綠色怪物」（Green Monster）、波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）之外。

楚奧特在芬威球場（Fenway Park）出擊79次，整體打擊指數，上壘加長打率（on-base-plus-slugging percentage）為.957，打擊率為.371。然而，這位從25日開始全壘打領先全聯盟的強打者，一直未能克服波士頓左外野37呎高牆的「魔咒」。

天使隊26日起在波士頓展開三場系列賽，上一次雙方交手，是4月分在安納罕，紅襪隊三戰全勝。

自那次系列賽後，天使隊戰績開始不穩。自此後保持球隊一貫穩定性，成了天使隊目標之一，該隊也排名西區第三。

這次兩隊首戰，天使隊面對紅襪塞揚投手普萊斯（David Price），他也是楚奧特從未從其手中占居優勢的投手，在23次打席中，只有四支安打。

楚奧特在四個球季後升至大聯盟，原本鎮守三壘，之後佛萊徹（David Fletcher）加入天使隊後，楚奧特很快改守外野，這是他以前從未打過的位置。

由於日前因食指扭傷，楚奧特無法上場守備，只能以指定打擊身分上場，佛萊徹在比賽後期兩度改守外野，至今在外野出現四局。