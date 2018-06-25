勇士殺戮重生 將成新版太空人

大聯盟本季觀眾人數比去年同期少了將近兩百萬人，是自1994年至1995年罷工以來下滑程度最嚴重的一年。這樣的衰退顯然跟擺爛球隊太多，有希望挺進季後賽的球隊僅限少數幾隊有一定的關係。尤其球季進行不到一半，美聯有機會拿下分區冠軍及外卡的就只剩洋基、紅襪、太空人等六七隻球隊，更讓其他隊球迷進場欲望大減。反觀國聯的狀況要比美聯好得多，像是東區的勇士、費城人及中區的釀酒人都算是重建有成。其中又以勇士的浴火重生最令人刮目相看。

勇士目前在國聯東區排名第一，勝率.573要比去年的.444進步很多，啟用第二年的新球場出現較多的砲火，讓勇士轉型成為投打較為均衡的球隊。 美聯社 分享 facebook

勇士自2013年拿下分區冠軍後就一路走下坡，隔年季末的一蹶不振不但造成他們錯失季後賽而且勝率跌破五成。球隊高層炒掉GM後決定打掉重來，因此過去三年勇士都只有陪打的份。2015年及2016年這兩季勇士分別只拿下67勝及68勝，創下1990年以來的新低，而且2016年季初還交出9勝28敗的難堪戰績，導致兩度帶領勇士打進季後賽的總教頭岡薩雷茲（Fredi Gonzalez）提前走人。去年搬進新球場後勇士有意振作一番，但最後仍僅以72勝作收。球季結束後還爆出GM科波雷拉（John Coppolella）違反大聯盟海外新秀簽約規定遭終身禁賽的醜聞，勇士更因此遭大聯盟官方處罰，平白失去多位新秀。

今年球季開打前，多數專家都預測勇士勝率仍將不過五成，不但絕無可能撼動同區霸主國民的地位，而且頂多在分區排到第四——這還是拜同區有馬林魚當墊背所賜。沒想到勇士從球季一開始勝率就始終維持在五成以上，進入五月更一舉在客場橫掃大都會登上分區第一。根據進階數據網站的分析，他們打進季後賽的機率已經從開打前的3.2%一路上升到48.5%，直到最近連敗後才又降到36.4%。目前仍暫居國聯東區第一的勇士戰績僅次於同樣在中區異軍崛起的釀酒人。

從團隊成績來看，目前勇士不論投打表現都十分穩定出色。不但平均得分4.95分、OPS+ 106及先發投手防禦率3.31都高居國聯第一，守備進階數據也暫居國聯第三。美中不足的只有救援投手表現較為遜色——防禦率4.07在國聯排名倒數第六。更難能可貴的是，今年勇士的團隊薪資在國聯排名倒數第四、只勝過海盜、馬林魚及教士，而且僅比馬林魚多出四百多萬美元，然而兩隊的表現卻不啻天壤之別。

勇士之所以重建提前有成，年輕球員表現亮眼自然是一大關鍵。在多項潛力新人榜上高居榜首的外野手阿庫尼亞（Robert Acuna Jr.）在四月底升上大聯盟後立刻展現超級新人的身手，在第二戰打出單場三安外加生涯首發全壘打。去年下半季被扶正為先發的二壘手奧比斯（Ozzie Albies）也維持上一季的好表現，目前16發全壘打及55分得分都是全隊第一。三壘手卡馬戈（Johan Camargo）的光芒被阿庫尼亞及奧比斯所掩蓋，但他攻守俱佳且選球能力一流，是實力被低估的好球員。勇士透過交易從響尾蛇「偷到」的狀元游擊手史旺森（Dansby Swanson）雖然近兩年打擊表現始終不如預期，但守備能力已經有全大聯盟前幾名的水準。投手方面，才打第二年的紐康柏（Sean Newcomb）已經成長為國聯最佳先發投手之一，8勝2敗及防禦率2.59的成績都位居前十名。比他大一歲的佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）則是終於找出屬於自己的致勝之道，目前防禦率2.16暫居國聯第四。

奧比斯就像太空人的亞土維一樣，以矮小二壘手的身材，扛起球隊中心打線重任。 美聯社 分享 facebook

與此同時，多名老將也不約而同地表現回春。自從與勇士簽約後長打能力完全蒸發的馬卡基斯（Nick Markakis）今年打出生涯年，目前8發全壘打已追平去年成績，而且97支安打及打擊率.326分居國聯第一及第三，極有可能在今年首度入選明星賽。捕手鈴木清（Kurt Suzuki）繼去年轟出生涯最多的19發全壘打後再接再厲，目前.821的OPS在國聯捕手中排名第四。在春訓被雙城釋出的先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）表現稱職投出3勝1敗防禦率2.55的成績，適時補足了其他投手受傷留下的戰力空缺。

老幹新枝相輔相成，而勇士持續贏球的最大原動力仍在於三大中流砥柱——一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、中外野手英席亞提（Ender Inciarte）及先發投手德黑蘭（Julio Teheran）。年僅28歲的弗里曼不但已成為大聯盟現役最佳一壘手，WAR（3.6）及OPS+（170）更雄踞國聯第一，已是本季國聯MVP熱門人選。一向以守備著稱的英席亞提雖然打擊陷入低潮，但在中外野的守備依舊維持一流水準且頻頻盜壘——20次盜壘成功並列國聯第二。從小聯盟時期開始就被勇士視為王牌投手接班人的德黑蘭去年表現失常，防禦率4.49創下生涯新高；今年成績也起伏不定，目前防禦率3.97仍高於生涯的3.62。但他最近五季每年至少投185局以上，投球總局數高居全大聯盟第11位，平均防禦率也只有3.55，是被低估的優秀先發投手之一，也是勇士未來不可或缺的戰力。

勇士一壘手弗里曼目前已打出15支全壘打、51分打點，打擊率高達.328，非常有機會打出生涯單季最佳成績。 美聯社 分享 facebook

有了這批不弱的班底，還得有一位傑出的指揮官來掌舵才能走得更遠，而勇士總教練史尼克（Brian Snitker）正是最佳人選。史尼克從在小聯盟打球開始就一直待在勇士系統發展長達40年之久，他過去當過各個層級的小聯盟球隊總教練，勇士90年代以至於21世紀初期輩出的明星多是他的子弟兵。他在2016年季初臨危受命接替前任總教練岡薩雷茲，帶領勇士走出開季9勝28敗的陰霾，交出可敬的59勝65敗成績單。也因此終於在2017年球季真除為勇士總教練，成為大聯盟史上年紀第五大的菜鳥教練。目前看來，小聯盟教練經歷無人能及的史尼克帶兵方式十分適合重建中的勇士。

勇士總教練史尼克有非常豐富的基層歷練，眾多好手都是他從小聯盟帶出來的子弟兵。 美聯社 分享 facebook

現階段勇士的亮眼表現，不禁令人想起三年前的太空人。當時的太空人也跟勇士一樣接連擺爛數個球季，才在2015年一鳴驚人，不但差點拿下美聯西區冠軍並且打進分區季後賽。之後太空人更一躍成為全大聯盟甚至是史上最強球隊之一，並且在去年歡喜收割，抱回隊史上第一座總冠軍。不同的是，太空人當年主要靠選秀選進多位頂級新秀，培養出現今的主力球員。勇士則是在海外大肆搜刮及透過交易網羅新人。前面提到的阿庫尼亞、奧比斯、卡馬戈三位打者及先發投手德黑蘭都發掘自中南美洲，至於紐康柏、佛提奈維奇、史旺森、英席亞提以及終結者維茲卡伊諾（Arodys Vizcaino）則來自交易。尤其從響尾蛇換來史旺森及英席亞提，結果有如「搶劫」的世紀交易更一直為人所津津樂道。

戰績扶搖直上再加上搬進漂亮的新球場，使得勇士這兩年觀眾人數大幅增加，球隊高層也更有本錢補強。但前程似錦的勇士也有著不小的隱憂，一方面近況極佳的國民實力依舊雄厚，隨時有可能追過勇士奪回分區第一，同時還有也已初步重建成功的費城人黃雀在後，隱然形成三雄鼎立的局面。更令人擔心的是勇士多名主將紛紛為傷勢所困，包括德黑蘭、阿庫尼亞、佛提奈維奇都曾進入傷兵名單，終結者維茲卡伊諾則是持續帶傷上陣。

儘管內憂外患同時存在，從長遠來看，已嶄露頭角的勇士未來形勢仍十分值得看好。不但球隊主力年輕大有成長空間，核心人物弗里曼、英席亞提及德黑蘭猶在當打之年，更重要的是從明年開始，勇士就只有這三位明星球員有大約在身，而且總金額還不到四千萬美元。換句話說，勇士絕對有本錢在球季結束後的自由球員「牛市」大展拳腳，補進爭冠的最後幾塊拼圖。在新任GM安普洛斯（Alex Anthopoulos）領軍下，勇士能否像他過去帶領藍鳥兩度打進美聯冠軍賽一樣，重返90年代的榮耀？相信絕對值得我們拭目以待。