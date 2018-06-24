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MLB／林子偉打擊回溫 本季第2度登上大聯盟

MLB／林子偉打擊回溫 本季第2度登上大聯盟

2018-06-24 03:34中央社 紐約23日專電

林子偉。美聯社
林子偉。美聯社
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美國職棒MLB波士頓紅襪隊台灣野手林子偉重返大聯盟。林子偉近期在3A打擊狀況火熱，連6場安打後，打擊率逼近3成，獲得本季第2度登上大聯盟的機會。

紅襪今天在主場面對西雅圖水手隊前，將林子偉從3A拉上大聯盟，同時將左投史考特（Robby Scott）下放小聯盟3A。

24歲的林子偉4月10日因紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）受傷登上大聯盟，期間曾連3場繳出雙安表現，但接下來打擊熄火。他本季在大聯盟出賽14場，32個打數擊出6支安打，包括2支二壘安打，打擊率1成88。

隨著柏格茨與工具人何特（Brock Holt）先後傷癒歸隊，紅襪5月8日將當時連21個打數未敲安打的林子偉下放小聯盟3A。

林子偉得知被下放後坦然接受，並表示面對打擊低潮，難免會想很多，但既然上了大聯盟，調整心態就是必修課程。他說，球團決定下放代表自己經驗不夠，還有很多東西需要努力學習。

林子偉回到3A後打擊未見起色，一度連6場未敲安打，打擊率掉到1成88。從5月23日開始，林子偉狀況逐漸回溫，近28場比賽25場有安打，包括10支二壘安打、3支全壘打，期間打擊率高達3成45，並曾連16場敲出安打，本季3A打擊率提升至2成99。

林子偉重返紅襪陣容前，效力邁阿密馬林魚隊的左投陳偉殷是唯一在大聯盟拚戰的台灣球員。

紅襪近幾場比賽都由柏格茨擔任先發游擊手，二壘手則由何特與努涅斯（Eduardo Nunez）輪流。林子偉重返大聯盟後，預料將以替補身分爭取上場機會。

林子偉2012年6月與紅襪簽約，之後一直在紅襪系統發展。自2017年6月初登大聯盟以來，他在大聯盟出賽39場，88個打數擊出21支安打，打擊率2成39，期間13度先發鎮守游擊、6度守三壘、5度守二壘。

林子偉大聯盟

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