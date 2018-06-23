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MLB／幫一朗藏秘密 教頭裝傻：不認得鬍子怪客

2018-06-23 09:30聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

鈴木一朗昨天以大鬍子造型潛入板凳區看了1局比賽，教頭也裝傻。 美聯社
鈴木一朗昨天以大鬍子造型潛入板凳區看了1局比賽，教頭也裝傻。 美聯社
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鈴木一朗昨天以大鬍子造型潛入板凳區看了1局比賽，水手教頭瑟維斯（Scott Servais）今天看了照片後，露出一抹詭異笑容，他說：「我不認得他，他是誰？」礙於規定，一朗不能在比賽期間出現在板凳區內，瑟維斯只能一起隱瞞這個全天下都知道的祕密。

一朗在5月初宣布本季不再出賽，轉換身分為球團特助，他在賽前照常參與練打，也協助年輕球員訓練，但根據規定，一旦比賽開打後就無法待在板凳區內；昨天水手陣營出現一位大鬍子怪客，戴上墨鏡、拉上帽子，但大夥還是一眼就能看出他是誰。

當地媒體拿一朗的變裝照片給瑟維斯鑑定，他笑了出來，但無法向媒體證實照片中的人是誰，「我不認得他，他是誰？呃，滿有趣的，再讓我看一眼，他看起來好像是亞裔。」

「昨天賽後就有人拿照片給我看，我不認識留那種鬍子的人，我不知道他是誰。」瑟維斯煞有其事地說著，接下來的客場比賽會再注意，板凳區內是否又出現這位變裝大叔，「如果他今天有跟我們一起到波士頓，我們會再注意看看，至於紐約，那邊的保全比較嚴格。」

其實一朗多數時間都很遵守規定，他在比賽期間通常待在室內打擊練習室和健身房，進行自主訓練，而當比賽來到尾聲，若水手即將贏下比賽，他則會來到板凳區旁的走道，等待比賽結束瞬間，與隊友一起衝上球場慶祝。

水手大鬍子鈴木一朗

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