體型小無損爆發力 矮個子球員出頭天

2017年，大聯盟共有144位打席數足以被列入打擊王競爭的打者（如果球員累積的打席數，大於「其球隊出賽場次乘以3.1」，就可以被列入打擊王競爭），而其中有89人揮出至少20發全壘打。在這89人之中，身高不超過五尺11寸（181公分）、一般被美國職業運動界視為較矮小的球員，共有14位，佔比約為15.7％。2017年的10年前：2007年，這個數字只有9.3％。從1987年到現在的每個球季，所有符合競爭打擊王資格的20轟打者中，矮小打者的佔比不曾低於7％，2012年起則是快速增加。

李秉昇製表 分享 facebook

再看到今年，截至六月21日止，大聯盟共有162位滿足競爭打擊王條件的打者，而其中27人本季已揮出至少15發全壘打。在這27人當中，竟然有七位是身高不到181公分的矮小球員，佔比達到26％。這六位球員分別是拉米瑞茲（Jose Ramirez，175公分）、戴維斯（Khris Davis，178公分）、貝茲（Mookie Betts，175公分）、林多（Francisco Lindor，180公分）、奧比斯（Ozzie Albies，173公分）、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，180公分），和索拉提（Yangervis Solarte，180公分）。

勇士二壘手奧比斯身高僅173公分，在大聯盟不過第二個球季，目前竟然擊出多達16支全壘打，在國聯排名第二，僅次於身材高大的國民隊強打哈波。 美聯社 分享 facebook

此外，1956年之後，只有2003年和今年，單季同時出現至少六位攻擊指數超過.900、且身高在181公分以下的矮小選手。（同樣只考慮打席數足以被列入打擊王競爭的球員）

由上述數字和趨勢變化可見，進攻火力強、長打能力佳的矮小大聯盟球員愈來愈多。這群身材處於劣勢的選手，近年用場上的實績，慢慢打碎棒球界過去數十年來不看好、不重視矮小球員的刻板思維，形成一股扭轉、力抗主流想法的巨大能量。愈來愈多矮小球員盤踞全壘打和攻擊指數排行榜前段班，亦顯示大聯盟各隊評判球員資質與潛力的方式有所改變，不再像30、40年前那麼容易以貌取人。

若乘坐時光機回到1950年以前的美國職棒，會發現那時棒球員的身材都偏矮小。舉例來說，1914年的大聯盟共計有740名上場打擊過的球員，其中卻有多達475人的身高不到181公分，佔比高達64％，而100年後的2014年，1320名球員上場打擊過，當中卻僅244人不達181公分的高度，佔比不過18.4％。早期棒球的選手多偏矮小，原因不外乎當時打棒球的人口基數不大、經濟狀況不若現在富裕、營養科學不像現今發達、球員的選才篩遠機制鬆散等等。

1950年代以降，美國進入經濟快速成長的時期，戰後嬰兒潮亦使人口快速增加，人民生活變得富裕、營養充足，人口基數也不斷擴張，身材高壯、體態出色的球員大量增長，加上大聯盟各隊的組織與選才越來越複雜、嚴謹，體格出眾者自然而然取代早期棒球的矮小球員，成為美國棒壇的組成主力。

這些球員動輒190公分，體格粗壯、爆發力突出，是任何職業運動都會覬覦嚮往的出色運動員。因此，有很長一段時間，不論是國際球員簽約還是業餘球員選秀，大聯盟各隊的球探幾乎都只鎖定身材非常優異的選手，而身高不高、體格不佳的球員，往往會被忽視，或是落居選秀很後段的輪次，就算球技再好，也很難在第一時間獲得好的簽約金條件或待遇。

洋基強打賈吉身高超過200公分，手長腳長在長打發揮上就佔有先天優勢，所以也才會被洋基在選秀會上首輪就選中。 美聯社 分享 facebook

直到20世紀末、21世紀初，數據分析和科學化經營開始導入美職、滲透各球團的球探體系，把球員身材作為第一個重要篩選條件的「以貌取人」主流選才文化才漸漸出現一些轉變。儘管多數球團和球探仍將球員身材視為挑選人才的主要考量點之一，但一些以前不曾有過的觀念、資訊和調查報告，讓不少在身材上居於劣勢的球員，因此得以受到大聯盟球隊的重視，進一步被挖掘。

最經典的例子莫過於《魔球》中提到的，透過以往不被重視的數據去挖掘相貌平平的優質球員。進階數據普及化後，近年各隊又不斷找尋更新穎的手段，試圖比競爭對手更有效率地從砂粒中找到珍珠。以高中剛畢業時的貝茲為例，在大多數球探眼裡，得知貝茲只有175公分之後，或許就不再對他感興趣，但很早就採納數據棒球的紅襪，不僅對他的運動能力、跑動判斷很有信心，還運用神經科學的器材讓貝茲做測試，確認他的神經傳導速度、反應速度、手眼協調優於常人，最終在2011年選秀第五輪選中他。結果證明，紅襪的球探並沒有看走眼，而科學化的檢測也禁得起考驗。

身材較為劣勢的球員在選秀時通常較不被看好，但往往因此存在不少隱藏在沙礫中的珍珠，勤作功課仔細研數據的紅襪就能找到貝茲這種超級好手。 美聯社 分享 facebook

除了數據分析和科學化經營促成矮小球員出頭的機會，昔日優秀前輩的典範，也是鼓勵身材條件差的後輩，願意堅持職業棒球路的關鍵力量。去年奪得美聯最有價值球員獎的亞土維，身高只有168公分，是矮小球員中的極端，小聯盟時期非常不被看好，但他還是能站穩大聯盟，並且獲得球員單季的最高榮譽，令不少人改變對身材劣勢球員的既定想像，蔚為球壇佳話。艾土維就曾說過，當他聽說身高僅170公分的70年代二壘手摩根（Joe Morgan），克服身材逆境打出佳績、甚至入選名人堂時，他就告訴自己：如果摩根做得到，那我也做得到。

像摩根身形這麼「小隻」的名人堂選手，自1950年代之後就不多見。事實上，他是所有在1960年後才完成大聯盟出登板的名人堂野手中，最矮的球員。摩根的勵志案例，正是促使艾土維持續追求卓越，並在日後收割亮眼成績的原動力之一。

太空人二壘手艾土維只有168公分，是全大聯盟最矮的打者，但他憑藉著極度旺盛的鬥志與追求卓越的精神，竟然成為美聯年度最佳球員。 美聯社 分享 facebook

一般大聯盟球探會擔心，矮小的球員在力量、爆發力上，不比身材條件較優的同儕，而且這些球員較小的骨架與身軀，能承受的賽事強度可能較小，耐力或許也居於下風。但隨著愈來愈多小隻選手在棒球場上熬出頭、發光發熱，球界日益認知到，靠著後天努力以及更精良的訓練方式，嬌小球員往往也能練得精實、搭載不輸高壯球員的長打火力，因為棒球並不是體能、身材條件好就能成功的運動，紮實打中球心的技巧、手眼協調的能力、球路進壘點的辨別、防守與跑壘的判斷等進階素質，才是真正能區分出棒球選手優劣的條件。此外，小隻球員通常亦會善加運用腳步快速、身手靈敏的優勢，讓自己在球場上發揮高大球員所沒有的靈活度和多元功能性。

紅襪隊的精神領袖佩卓亞（Dustin Pedroia），就是大聯盟近15年來，憑藉剽悍態度、瘋狂奮鬥、強大棒球進階素質，締造無數傲人成就的的矮小球員表率。身高不過175公分的他，生涯累積獎項無數，包括新人王、美聯MVP、銀棒獎、四屆金手套等，儘管近年飽受膝傷困擾，但他仍愈挫愈勇，持續扮演紅襪休息室中領導人物的角色。

紅襪二壘手佩卓亞(15號)人不高但心比天高，奮戰精神使他成為球隊精神領袖，連前紅襪準名人堂球星歐提茲(左)都佩服他。 歐新社資料照片 分享 facebook

另一位身高同樣只有175公分、但目前表現比佩卓亞巔峰期有過之而無不及的選手，是印地安人內野手拉米瑞茲。雖然拉米瑞茲生涯初期發展並不順遂，但印地安人對他的耐心從2016年起開花結果，除了本來就具備的超群選球功夫，他還長出了小聯盟時期不存在的巨大揮棒爆發力。現在拉米瑞茲不僅是美聯的頂級全壘打好手，還可望角逐今年的美聯最有價值球員獎，如此全能的表現，實可謂嬌小球員之光。

說到全壘打和長打，勇士隊本季異軍突起的優秀年輕球員之一：奧比斯，也是長打砲火驚人的小隻型球員。實在很難想像身高173公分的他，竟是國聯現階段長打數量排行榜的榜首，今年上半季已揮出多達41支長打。很有趣的是，美聯的長打王、同時也是整個大聯盟的長打王，一樣是身高不到180公分（178公分）的矮小球員：來自雙城隊的內野手艾斯柯巴（Eduardo Escobar），他本季已累積46支長打。

原本只被視為防守為主的內野工具人，艾斯柯巴今年在球隊主力游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）因服禁藥遭到禁賽、三壘手沙諾（Miguel Sano）發揮不理想的情況下，成為球隊相當倚賴的固定先發，而他亦確實把握機會，默默打出令人咋舌的佳績。本文前半段提到大聯盟今年有六位攻擊指數超過.900的嬌小球員，艾斯柯巴正是其中之一，更了不起的是，他本季搖身一變成為二壘安打製造機，現下已擊出多達32支二壘打。若按這樣的步調打滿整季，艾斯柯巴甚至可能打破由韋伯（Earl Webb）在1931年創下的單季最多二壘打紀錄（67支）。

雙城艾斯柯巴原本只是防守用工具人，但本季取代被禁賽的沙諾擔任先發三壘手，結果表現大放異彩，至今打出12支全壘打，以大聯盟最多的32支二壘安打！ 美聯社 分享 facebook

眼見當今棒壇這麼多矮小球員出頭天，《ESPN》資深棒球作家歐尼（Buster Olney）就提議，大聯盟明星週的全壘打大賽應該要有一個新玩法：邀集全壘打產量出色的矮小球員組成一隊（拉米瑞茲、戴維斯、貝茲等）、揮棒力量強大的高壯球員組成一隊（賈羅（Joey Gallo）、賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）等），讓兩隊在全壘打大賽中進行對抗，看誰比誰更強。

雖然如此的創意想法最終被聯盟採納的機率不高，但已經透露出的訊息是，大聯盟近年這批表現搶眼的小體型球員，已然獲得球界的注意和重視，亦再次證明棒球是不分身材大小都能成就一片天的體育項目。