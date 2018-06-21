MLB／教頭力挺參加全壘打大賽 一朗：別鬧了

2018-06-21 11:54 中央社 紐約20日專電



西雅圖水手隊總教練瑟維斯推薦他參加全壘打大賽，一朗今天直說「別鬧了」 美聯社 分享 facebook

美國職棒MLB日籍球星鈴木一朗本季雖不會再上陣，人氣仍居高不下。西雅圖水手隊總教練瑟維斯推薦他參加全壘打大賽，一朗今天直說「別鬧了」，要教頭別亂開玩笑。

44歲的鈴木一朗本季重返水手隊，表現不復當年。為將機會讓給年輕球員，水手隊5月初宣布一朗轉任球團特別助理，本季不會再以球員身分上陣。

儘管轉任「準教練」，鈴木一朗仍未宣布高掛球鞋，持續隨隊以老大哥身分向菜鳥傳授經驗，並不忘保持身體狀態，留下明年可能復出的伏筆。

水手隊本週作客紐約，與洋基隊進行3連戰。今晚第2場比賽開打前，鈴木一朗老早就在球員通道伸展筋骨，洋基隊打擊練習還沒結束，一朗就到場上獨自做操，並與隊友一同在訓練員帶領下熱身，作息與一般球員沒有兩樣。

鈴木一朗今天未參與水手隊打擊練習，而是到外野接隊友擊出的飛球。

他跑向洋基球場右外野時，提前入場的球迷不斷高喊「一朗、一朗」，重現他效力洋基隊時的熱鬧景象。站在熟悉的外野草皮上，一朗不時回頭向球迷致意，接球後也應球迷要求，大方將球拋向觀眾席，親和力十足。

鈴木一朗本週重返紐約的大新聞，是瑟維斯（Scott Servais）推薦一朗參加7月登場的明星賽全壘打大賽。瑟維斯接受MLB廣播節目訪問時說，一朗平日打擊練習頻頻把球轟出全壘打牆，若能參加全壘打大賽，球迷肯定會感興趣。

一朗下午受訪時表示，如果他參加全壘打大賽，將傷害棒球的偉大歷史，「我不知道教頭會說笑話耶，那大概是他上半年說過最好笑的事了。」

以巧打見長的一朗開玩笑說，如果參加全壘打大賽，他會選球速不快的伯利（Mark Buehrle）當餵球投手，但他每天午餐可能得多吃一些起司漢堡，把自己養壯才行。

鈴木一朗曾於2012至2014年效力洋基隊，當時年近40的他表現走下坡，但無損他在紐約球迷心目中的地位。

洋基隊這4年陣容年輕化，當年與一朗並肩作戰的球員所剩無幾。除了日籍投手田中將大，鈴木一朗賽前見到老隊友賈德納（Brett Gardner），也主動趨前擁抱問好。

鈴木一朗轉職前，本季47個打席，打擊率僅2成05。今年是一朗在大聯盟第18個賽季，以他橫跨日美兩國職棒累積4367支安打的傲人成就，退役後幾乎篤定入選美國棒球名人堂。