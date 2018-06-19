大谷翔平傷勢瞞天過海？ 天使可能吃了大虧

不斷給球迷帶來驚喜的超新星大谷翔平在6月6日先發主投又一次因手指起水泡提前下場。就在大家還在為大谷一直打打停停感到憂心之時，投手最大的惡夢——手肘韌帶受傷這個晴天霹靂又降臨在大谷與天使隊的頭上。被診斷出二級拉傷（Grade 2 UCL sprain）的大谷如果要接受俗稱湯米．強（Tommy John）的韌帶重建手術，最少要停機到2019季末，甚至是2020年球季開打時。如此一來，原本至少可保有大谷六年的天使將因此損失將近三分之一的大谷「廉價使用權」。對時間就是金錢的天使來說將是無比高昂的代價。

大谷翔平若不幸要進行手肘韌帶重建手術，天使可能要進入一段長時間的黑暗期。 美聯社 分享 facebook

不幸中的大幸是，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）宣稱大谷暫時不會「挨刀」，他已接受高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma，簡稱PRP）及幹細胞注射治療，未來將靜待三週，觀察復原狀況才能做進一步的決定。PRP是近年來常被用於投手手肘的療程。包括王牌投手級的塞爾（Chris Sale）、葛蘭基（Zack Greinke）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）到諾拉（Aaron Nola），以至於大谷的前輩田中將大及我國旅美好手陳偉殷，過去都曾接受PRP治療。其中陳偉殷還接受注射多達三次。就連大谷的兩位隊友先發投手李察茲（Garrett Richards）及希尼（Andrew Heaney）也都曾為了免於韌帶重建手術接受注射，最後李察茲成功「逃過一劫」，而希尼則終究難逃動刀的命運。

陳偉殷2006年在日職時期就已動過手肘韌帶重建手術，因此在大聯盟再度受傷時，都是以PRP來進行治療。 美聯社 分享 facebook

諷刺的是，事實上大谷自己對PRP治療也不陌生，因為去年10月他也在日本接受過這項注射。當時他被診斷出右手肘韌帶有一級拉傷，雖然傷勢輕微，為了保險起見大谷還是接受注射。雖然在大谷「轟動江湖」的選隊過程中，經紀人也事先向各隊揭露了此一事實。不過大多數球隊並沒有因此打退堂鼓，甚至有打著如意算盤的球隊高層表示「沒差」，因為「最壞的狀況就是他開刀停機兩年，即使如此，花六千萬美金（包括付給日本火腿的兩千萬入札金）買他四年效力，還是很划算。」如今這個預言似乎不幸言中，一時之間也有人臆測，大谷當時的手肘傷勢是否比他的團隊所公開宣稱的更為嚴重？畢竟日本投手來到美國後，一直為過去日職時期傷勢所困的始終不乏其例。最典型的例子就是金鶯在2011年季後簽下左投和田毅，沒想到他隔年春訓就傳出手肘不適，五月就開了韌帶重建手術，最後竟連一場比賽也未能為金鶯效力。

和田毅轉戰美職之後，一場比賽都還沒投就要先進開刀房，後來投靠小熊也無法有長期穩定的表現。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過據知名記者海曼（Jon Heyman）報導，大谷這次手肘韌帶受傷可能跟去年的一級拉傷無關，屬於新的傷勢。這對天使來說一則以喜，一則以憂，喜的是如果大谷不是相同部位舊傷復發，或許不至於那麼嚴重，更有機會透過PRP的療程迅速復原。畢竟手肘韌帶受傷對投手來說原是家常便飯，許多知名投手都曾在手肘不完全健康的狀況下持續奮戰，像是前面提到的田中將大、水手「前」王牌赫南德茲（Felix Hernandez）以及去年隻手帶領雙城打進季後賽的桑塔納（Ervin Santana）等人都是如此。但新受傷的部位是否更難復原，甚至可能永久影響大谷未來的表現？目前天使高層也只能忐忑不安地等待三週後，也就是六月底的最新醫療報告。

更重要的是，天使高層在對大谷的照顧、調度以及出賽安排上，已可算得上是盡善盡美，但最令人擔心的事態依舊發生。從一開始雀屏中選，天使高層就遠赴日本「取經」，求教於大谷老東家日本火腿總教練栗山，學習大谷的「使用說明書」。並且老早就下令改採少有的六人甚至七人輪值，為的是讓大谷維持跟過往日職相同的一週先發主投一次的節奏。球季開打後，大谷的用球數還被降低不少──他在日本火腿時期平均每場用球數多在110球以上。而本季目前為止大谷九次出賽只有一場投到110球。即使扣除因傷及因雨提前下場的三場比賽，大谷平均每場用球數也不到99球。就在如此無微不至的照料下，兩個多月內，大谷還是手指、腳踝等小傷不斷，並且終究難逃手肘韌帶二次受傷害的命運，問題就出在大聯盟與日本職棒迥異的環境上。

這裡所說的環境，並不僅指先前大谷手指起水泡時被提出的用球不同（大聯盟用球縫線高度較高、表面較光滑）、投手丘硬度不同（大聯盟較硬）等硬體條件的差異，還在於大聯盟賽程遠較日本職棒緊湊、移動距離及時間更長等人為環境因素。大聯盟賽季每月大多只有3天移動日，休息時間遠少於每週一固定休兵的日本職棒。而且從天使所在的西岸搭機前往東岸動輒五六小時以上，反觀從日本火腿所在的札幌即使飛往最遠的客場福岡也只需要一半的時間。最重要的是面對實力高出日職打者不少的新對手，大谷勢必得更頻繁地投出時速95英哩的速球及更犀利的變化球才能解決打者，與此同時，尋求二刀流的他想在面對更為強大的投手時打出好成績，打擊上的訓練勢必也更加繁重。踏入如此嚴酷的「工作環境」，對大谷的體能消耗更加巨大，在日職時期就有不少傷痛史（雖然多在下半身）的大谷受傷機率更高也是理所當然。簽下大谷對天使來說雖是天上掉下來的禮物，但他們也確實得先做好這個覺悟。

大谷翔平在日職時期本來就有不少受傷的紀錄，來到美職上演二刀流所要面對的難度更是高出很多，再次出現受傷的情況應該不會讓人意外。 美聯社 分享 facebook

接下來天使還打算「物盡其用」，讓無法投球的大谷專職以打者身份出賽。雖然比例上少很多，但韌帶受傷、動韌帶重建手術的打者也不乏先例，像是最近才因此整季報銷的道奇新星游擊手席格（Corey Seager）。但韌帶受傷後一面繼續擔任打者出賽、一面又寄希望於重返投手丘的作法，就跟大谷的二刀流一樣史無前例。即使背負著韌帶傷勢的未爆彈也要繼續出賽，真的是明智的決定？面對舊傷未已新傷又發，可能終究不免要動刀並長期停賽的危機，究竟該如何應對處理？或許就連大谷及天使高層的內心深處，此時此刻也還充滿著一堆問號。