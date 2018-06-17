MLB／憶陳偉殷 金鶯教頭：他希望為台灣爭光

2018-06-17 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 在歷經先發8連不勝後，馬林魚旅美左投陳偉殷面對前東家金鶯投出優質先發，以6局失3分的內容收下本季第2勝；看到過往子弟兵的好表現，金鶯總教練蕭瓦特（Buck Showalter）在輸球後仍大方表示，「這對馬丁利（Don Mattingley）和他們球團是好徵兆，陳偉殷過去為我們贏過許多比賽，也投得很好，是這裡事過境遷的人之一。」

對蕭瓦特來說，可不會忘記殷仔過去對金鶯的貢獻，2012到2015年，陳偉殷117場先發，共拿下46勝32敗、防禦率3.72；當地媒體稱讚談到陳偉殷，形容他是「金鶯在2012到2015年間最成功的投手之一」、「執行副總裁杜奎特（Dan Duquette）所簽下最划算的合約之一」。

「那是杜奎特和球團所簽下的一次絕佳合約。」蕭瓦特回憶過往金鶯把陳偉殷從日職引進的時光，他說：「我真的很驕傲我們球團如何幫助他快速融入這裡，每個人都歡迎他，他很討喜，是很有競爭力的運動員，他希望為自己國家在這爭光，所以身上有很多壓力。」

轉隊後首度回到金鶯，陳偉殷看著眼前人事物也興起念舊之情，「感覺有點奇怪，因為我之前習慣以主場球員的身分在此出賽，這是我第一次當客隊，他們打線中有一些我以前的老隊友，所以感覺不太習慣，我試著不讓情緒綁住我，專注在今天的投球上。」