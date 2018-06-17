MLB／ 終於投過5局 陳偉殷優質先發收第2勝

2018-06-17 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



回到熟悉的巴爾的摩，旅美投手陳偉殷首次面對老東家金鶯，投出6局失3分的優質先發，加上隊友瑞爾穆托（J.T. Realmuto）單場雙響砲，馬林魚就以5：4擊敗金鶯，陳偉殷拿下本季第2勝。

陳偉殷在開季首戰拿下勝投，接下來8場出賽吞下0勝3敗，今天以本季第二次優質先發的表現中止連敗，全場被敲8支安打，包括一發陽春砲，另有2次三振、1次四壞，用球數94球追平本季新高，防禦率下降到5.91。

陳偉殷上一次投到5局已是5月27日，對國民投7.1局僅失1分，近3場殷仔都投不滿5局，最近兩場更是在第5局遇到狀況就被提早換下，僅投4.1局，也引發外界認為總教練馬丁利（Don Mattingly）有不信任感的疑慮。

陳偉殷失分都在球數落後時挨打，第3局2出局二、三壘有人，2壞球後被馬恰多（Manny Machado）敲出一壘安打，丟掉2分，第6局面對史構普（Jonathan Schoop）投到1好3壞，一顆靠近紅中的速球被敲出陽春砲。