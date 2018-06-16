親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

美中貿易戰再起 鄧振中：初步看對台影響不大

國道上午多起車禍 這些路段下午可能車多壅塞

MLB╱天使又損2員 李察茲、柯札特受傷

2018-06-16 14:33世界日報 編譯組／綜合報導

天使李察茲左腿痙攣不適，將進一步進行測試。 美聯社
天使李察茲左腿痙攣不適，將進一步進行測試。 美聯社
分享

洛杉磯天使隊13日與水手隊進行三連戰後，球隊又損失兩員，對球隊而言是個沮喪的一天──李察茲（Garrett Richards）左腿痙攣，三壘手柯札特（Zack Cozart）左肩感到緊繃。這兩名球員認為他們情況不至於太嚴重，14日進一步進行測試。

在球隊連續第四場輸球後，李察茲在球員休息室說，他希望事情不會那麼糟糕，他希望能儘速重返球場。

天使近期戰績不佳，如今較西雅圖水手隊落後七又二分之一場。

最主要問題是，在13日比賽中天使隊領先時，他們牛棚能用的選手不多。由於近期負荷過於繁重，貝卓軒（Cam Bedrosian）與強森（Jim Johnson）無法出賽，因此第七局時由派克（Blake Parker）接替。

由於李察茲在兩出局後因傷下場，牛棚的陣營被打亂。天使總教練索夏（Mike Scioscia）說，不幸的是，最後球隊無法完成。

李察茲說，他在近期最後一次先發時感到有些不適，但後來情況有些好轉，他的快速球通常可達每小時96至97哩，但近期降至93至94哩。

他說，直至現在他才離開球場，因為這問題真正困擾他，他希望MRI檢查後情況能持續樂觀。過去兩個球季李察茲都因手肘問題無法上場。

至於柯札特，則是在球賽期間伸手接球時傷了左肩。他說，當他撞到地面時，感覺肩膀有些突出，這情況過去曾發生過。

柯札特上次因傷僅休賽幾天，但這次肩膀受傷則有些擔心，因肩傷會影響揮棒。

目前天使隊已失去扭傷腳踝的金手套西蒙斯（Andrelton Simmons），柯札特擔任游擊手，若他真的得缺賽，佛萊徹 (Fletcher)將承擔游擊手工作。

天使
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

MLB／陳偉殷戰老東家 戴維斯無限期休兵調機制

2018-06-16 10:37

MLB／右手韌帶受傷沒閒著 大谷用左手練打

2018-06-16 12:02

MLB╱在道奇浴火重生 奇兵孟西狂轟全壘打

2018-06-16 14:41

MiLB／林子偉打擊熄火 終止連16場敲安

2018-06-16 13:21

前全壘打王戴維斯 恐衰退成史上最沒價值球員

2018-06-15 07:00

MLB／代打初體驗 殷仔揮空吞三振

2018-06-15 23:51

MLB／今日戰績表 韋蘭德好投太空人8連勝

2018-06-15 16:10

MLB／加強內野守備 天使徵召佛萊徹

2018-06-15 15:47

MLB／道奇希爾康復測試 最快下周投小熊

2018-06-15 15:44

MLB／新秀布勒也傷了 道奇鬧投手荒

2018-06-15 15:32

MiLB／林子偉連16場敲安 張育成長打表現佳

2018-06-15 12:38

MLB／天使保護失效？美媒爆：大谷手肘是新傷

2018-06-15 11:28

MLB／陳偉殷首次代打 馬林魚16局延長賽落敗

2018-06-15 10:10

大谷陷日投受傷無情詛咒 天使還能靠他重振嗎？

2018-06-14 15:43

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-06-12 11:35

陳偉殷900局、700K 投手犯規壞了里程碑之夜

2018-06-12 09:34

總教練搞烏龍、投打皆崩盤 金鶯全隊亂成一團

2018-06-12 07:00

陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊

2018-06-11 07:00

楚奧特、西門斯瘋狂進化 天使怪物並非只有大谷

2018-06-08 07:00

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-06-07 12:35

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

全美運動博弈合法化 運動產業百花齊放可期

2018-06-05 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離

2018-06-04 07:00

陳偉殷生涯首賺打點 投球卻撐不滿2局

2018-06-01 10:51

水手、釀酒人實力普通 戰績榮景恐淪海市蜃樓

2018-06-01 07:00

日職回歸蛻變成功 米克拉斯成控球大師

2018-06-01 07:00

職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功

2018-05-30 07:00

挑戰單季最佳成績 韋蘭德拚史上十大名投

2018-05-30 07:00

大谷場上場下完美無缺 貝比魯斯也要甘拜下風

2018-05-28 07:00

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

賽揚強投成全壘打製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01
看更多

熱門文章

NBA／20年前封神一擊 裁判再評喬丹是否犯規

2018-06-15 19:00

NBA／傳雷納德傳求交易 離開馬刺倒數計時？

2018-06-16 09:10

NBA／最熟悉的陌生人 詹皇御用攝影師自白

2018-06-15 17:35

NBA／交易傳聞滿城風雨 餐廳棄雷納德改攬詹皇

2018-06-16 09:50

NBA／雷納德新東家 賭盤看好湖人、塞爾蒂克

2018-06-16 11:20

NBA／太陽喜迎狀元籤 2018年首輪選秀順位

2018-06-15 18:43

日職／陽岱鋼開轟猛打賞 菅野智之完封羅德

2018-06-15 20:05

NBA／自家平台首映「決定3」？ 詹皇掀媒體戰

2018-06-16 13:37

日職／陽岱鋼第2轟出爐 包辦巨人前3分

2018-06-15 18:48

日職／陽岱鋼棒子火熱 單場3安3打點又開轟

2018-06-15 21:28

MLB／陳偉殷戰老東家 戴維斯無限期休兵調機制

2018-06-16 10:37

MLB／今日戰績表 韋蘭德好投太空人8連勝

2018-06-15 16:10

MLB／加強內野守備 天使徵召佛萊徹

2018-06-15 15:47

中職／獅隊神助攻 猿有望16日就封王

2018-06-15 23:47

MLB／新秀布勒也傷了 道奇鬧投手荒

2018-06-15 15:32

中職／上半季表現穩 史總點名王威晨、陳子豪

2018-06-15 20:31

MLB／右手韌帶受傷沒閒著 大谷用左手練打

2018-06-16 12:02

MLB／代打初體驗 殷仔揮空吞三振

2018-06-15 23:51

PGA╱伍茲美國公開賽自爆 3柏忌揭開序幕

2018-06-15 17:07

中職／獅慘輸悍將 猿隊上半季封王降至M2

2018-06-15 22:22

韓職／NC恐龍戰績有起色 王維中16日戰KT巫師

2018-06-15 23:30

棒球／賴智垣找回自信 看齊鄭鈞仁投入中職選秀

2018-06-15 16:24

亞運／NC恐龍隊放行 王維中可望替中華隊參賽

2018-06-15 17:56

PGA／僅4名球員低標準桿 美國公開賽眾名將淪陷

2018-06-15 17:01

女壘／中華隊「誤」事不敵日本 獲亞軍

2018-06-15 19:14

中職／睽違逾1年一軍登板 周磊19日生涯初先發

2018-06-15 20:29

中職／史博威21日再戰獅？ 洪一中：無法回答

2018-06-15 19:03

網球／費德勒尬澳洲「壞小子」 再1勝重返球王

2018-06-16 13:43

中職／15日桃園象猿戰 延到19日再戰

2018-06-15 16:08

MLB／道奇希爾康復測試 最快下周投小熊

2018-06-15 15:44

MiLB／林子偉打擊熄火 終止連16場敲安

2018-06-16 13:21

田徑／日大學田徑公開賽 楊俊瀚百米破全國

2018-06-16 14:39

MLB╱在道奇浴火重生 奇兵孟西狂轟全壘打

2018-06-16 14:41

NBA／快艇聘卡拉米安任助理教練 輔佐瑞佛斯

2018-06-16 14:34

MLB╱天使又損2員 李察茲、柯札特受傷

2018-06-16 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top