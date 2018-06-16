MLB╱天使又損2員 李察茲、柯札特受傷

2018-06-16 14:33 世界日報 編譯組／綜合報導



天使李察茲左腿痙攣不適，將進一步進行測試。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊13日與水手隊進行三連戰後，球隊又損失兩員，對球隊而言是個沮喪的一天──李察茲（Garrett Richards）左腿痙攣，三壘手柯札特（Zack Cozart）左肩感到緊繃。這兩名球員認為他們情況不至於太嚴重，14日進一步進行測試。

在球隊連續第四場輸球後，李察茲在球員休息室說，他希望事情不會那麼糟糕，他希望能儘速重返球場。

天使近期戰績不佳，如今較西雅圖水手隊落後七又二分之一場。

最主要問題是，在13日比賽中天使隊領先時，他們牛棚能用的選手不多。由於近期負荷過於繁重，貝卓軒（Cam Bedrosian）與強森（Jim Johnson）無法出賽，因此第七局時由派克（Blake Parker）接替。

由於李察茲在兩出局後因傷下場，牛棚的陣營被打亂。天使總教練索夏（Mike Scioscia）說，不幸的是，最後球隊無法完成。

李察茲說，他在近期最後一次先發時感到有些不適，但後來情況有些好轉，他的快速球通常可達每小時96至97哩，但近期降至93至94哩。

他說，直至現在他才離開球場，因為這問題真正困擾他，他希望MRI檢查後情況能持續樂觀。過去兩個球季李察茲都因手肘問題無法上場。

至於柯札特，則是在球賽期間伸手接球時傷了左肩。他說，當他撞到地面時，感覺肩膀有些突出，這情況過去曾發生過。

柯札特上次因傷僅休賽幾天，但這次肩膀受傷則有些擔心，因肩傷會影響揮棒。

目前天使隊已失去扭傷腳踝的金手套西蒙斯（Andrelton Simmons），柯札特擔任游擊手，若他真的得缺賽，佛萊徹 (Fletcher)將承擔游擊手工作。