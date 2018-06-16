MLB／陳偉殷戰老東家 戴維斯無限期休兵調機制

2018-06-16 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



戴維斯快成為史上最沒價值球員，總教練舒瓦特決定讓他無限期休兵，重新調整揮棒機制。 美聯社 分享 facebook

馬林魚旅美左投陳偉殷明天凌晨4時先發登板，出戰曾效力4季的金鶯，預計將不會遭遇前隊友戴維斯（Chris Davis），他在本季陷入空前低潮，打擊率只剩1成50，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）決定讓他無限期休兵，重新調整揮棒機制。

陳偉殷近3場先發都投不滿5局，本季除了首場出賽奪勝外，接下來已經連續8場先發1勝難求，今年戰績停留在1勝3敗、防禦率6.13，明天將是他生涯首度遭遇金鶯，這也將是他生涯對戰的第29支球隊。

陳偉殷的大聯盟生涯就是在2012年從金鶯起步，生涯54勝有46勝是身披金鶯戰袍時拿下，其中24勝在坎登球場進袋，也是效力金鶯4季的輝煌戰績，為他爭取到馬林魚開出五年8000萬美元合約，無奈3季以來僅累積8勝9敗、防禦率5.01，待在兩隊的戰績有天壤之別。

這回再返坎登球場，陳偉殷將首度前進客隊休息室，多數對手都是老面孔，堪稱最熟悉的陌生人，包括砲管壞掉的兩屆大聯盟全壘打王戴維斯。

戴維斯本季打擊狀況慘跌，打擊率是離譜的1成50，金鶯直到最近終於忍無可忍，已讓戴維斯連續3戰休兵。蕭瓦特今天受訪時進一步談到，戴維斯將暫時專心調整揮棒機制，不會上場出賽，且不預設歸隊日期，但他預期應該不會太久，「我不會每天跟著他進打擊籠，當我們覺得他準備好了，他就會上場。」