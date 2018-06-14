大谷陷日投受傷無情詛咒 天使還能靠他重振嗎？

2018年大聯盟最受人注目話題人物，絕對是來自於日本擁有二刀流的大谷翔平，然而當眾人仍舊沈浸在大谷旋風蜜月期，卻傳出受傷消息。這突如其來的噩耗，不僅令天使球迷心碎，同時也震驚了整個大聯盟。

大谷受傷，傷勢從一般手肘扭傷，發展至今，已證實為二級尺骨附屬韌帶扭傷。 美聯社 分享 facebook

自貝比魯斯(Babe Ruth)之後，就沒有任何人可以如大谷般把投打雙棲詮釋的如此完美，而大谷在過去三個月為大聯盟所帶來的衝擊，可說是前無古人，後無來者。眼看人們即將首次在仲夏經典賽中見識到大谷的二刀流，可惜隨著大谷於上周五進入到傷兵名單後，這一切也將成為泡影。

大谷受傷，傷勢從一般手肘扭傷，發展至今，已證實為二級尺骨附屬韌帶扭傷(Grade 2 sprain unlnar collateral liagament)，其嚴重程度令他有可能入廠進行Tommy John韌帶移植手術，如今天使高層只能祈禱。

有此一說，Tommy John手術並不是大谷唯一選擇，目前大谷正在進行一系列治療，據說不僅能夠減緩傷勢，更能夠製造新組織，但如果這連續三周的治療不如預期，那麼天使高層就只剩下一種解決方案，那就是尺骨附屬韌帶重建術。這麼一來，大谷傳奇將就此終結，最快上映時間即將是2020年球季。

其實大谷手肘有傷並非新聞，早在去年還效力於日本火腿時，就已有被診斷出一級尺骨附屬韌帶扭傷，但是當時大谷並沒有進行手術，而是接受與現今同樣的幹細胞治療。然而傷癒復出的大谷表現一如以往，且其傷痛史並沒有影響他在大聯盟球探中評價，而來到美國後，大谷則是陸續用101英里豪球與全壘打征服南加州球迷。

天使總管艾伯勒(Billy Eppler)至今仍舊不願放棄任何以非手術方式治療大谷翔平的機會，就算Tommy John成功率很高，但天使喪失掉，不僅是一名打擊好手與一張王牌先發，還有一次重振天使王朝的黃金時期。

天使過去十年裡可說是受到無情詛咒，自從2014起就已有8名投手發生類似手肘傷勢。在投手頻出現狀況之下，就算手中擁有地表最強球員楚奧特(Mike Trout)，與普神普荷斯(Albert Pujols)，至今仍舊無法在季後賽開胡。楚奧特與普荷斯合約即將在2020與2021到期，普荷斯到時也已屆退休之年，而楚奧特會不會續留天使，就不得而知。如此一來，如果大谷選擇了手術一路，那麼天使僅剩一季時間享受這夢寐以求的黃金組合。

天使就算手中擁有地表最強球員楚奧特(右)與「普神」普荷斯，至今仍舊無法在季後賽開胡。 分享 facebook

按照美國媒體說法，大谷翔平目前傷勢僅屬二級，而非必須接受手術的三級，但是不要忘記，大谷手肘可是在短短的8個月之內，從一級惡化至二級，再加上天使已在大谷身上做足了保護措施，因此如今開始對大谷下達停機令，也許是最好的時機。

截至目前為止，天使高層對於大谷傷勢仍舊是處於六神無主情況，雖大谷年僅23歲，他就算接受手術，未來仍有很大機會重出江湖。只是手術仍然存在著風險，這對球團來說是一筆非常大的賭注。也許，天使的命該如此，因為自2014年起，已有8名天使投手出現過類似手肘傷勢，所以說大谷出現肘傷可能是搭上天使傷兵的列車而已。

如果大谷最終必須動刀，那他將會是第五位接受Tommy John手術前日職投手。先前在大聯盟效力期間動過Tommy John手術的和田毅、藤川球兒和松坂大輔，都在手術後沒有多久就打包回日本，如今還在大聯盟，只剩下小熊隊的達比修有。至於，洋基隊的田中將大，赴美之後一直都是接受自體血小板及幹細胞的治療來撐過每一個球季，因此他的手肘在媒體眼中儼然是洋基陣中的一顆不定時炸彈。

只要手術能夠順利，球迷就可以很快再次見識大谷(右)二刀流的魅力，可惜的是天使重登美聯西區龍頭的霸業，可能要就此暫緩。 美聯社 分享 facebook

不過，有道是年輕就是本錢，大谷翔平赴美年紀比起先前的前輩們都還要年輕，所以就算接受手術，復原進度肯定會比其他日職投手還要來的快。只要手術能夠順利進行，復健進度如願達成，相信不用多久的時間，球迷就可以再次見識到這位投打雙棲選手的魅力，可惜的是天使重登美聯西區龍頭的霸業，可能要就此暫緩。