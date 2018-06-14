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MLB／小熊鬼才教頭再出招 2牛棚輪守左外野

2018-06-14 08:28聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

左投唐辛(右)被教頭麥登叫去守左外野，臨陣磨槍和隊友(左)借手套。 美聯社
左投唐辛(右)被教頭麥登叫去守左外野，臨陣磨槍和隊友(左)借手套。 美聯社
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小熊鬼才教頭麥登（Joe Maddon）再出奇招，為了閃躲釀酒人派左打的譚姆斯（Eric Thames）代打，讓原本右投的牛棚投手希謝克（Steve Cishek）暫時去守左外野，改推左投的唐辛（Brian Duensing）對決，在解決譚姆斯後，希謝克和唐辛互換守位，唐辛站到左外野，等到希謝克抓到下個出局數退場，唐辛又回到投手丘為這個半局作結，寫下兩名投手輪守左外野的奇景。

比數0：1落後時，希謝克8局下接替登板，卻被首名打者敲出內野安打，麥登為了力保不再失分出此下策，希謝克透露當時站在左外野的心情，「我有點驚慌，在那裡一直禱告，我以前從未做過這種事。」

更妙的是，希謝克和唐辛接著還互相對調，兩人除了忙著更換手套外，也不忘順便交接太陽眼鏡，沒想到這副眼鏡卻有詐，希謝克說，「我不知道是誰給我這付眼鏡的，我不想陷害任何人，但它有度數啊，這讓我很緊張，在外野時很難看到東西。」

還好接手使用的唐辛也沒有守備機會，再次站回投手丘，讓專業的康崔拉斯（Willson Contreras）接管左外野，無巧不巧，下個出局數就剛好在左外野完成接殺，看到這一幕的希謝克和唐辛都指稱，自己也能接到這顆飛球。

小熊雖然守下這個半局，最後還是以0：1輸球，麥登解釋調度，「如果有延長賽的話，就必須省點用牛棚，我之前就跟這兩人談過這想法，只是現在真的用到了，不能每天都這樣玩，但今天滿有效的。」

小熊牛棚

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