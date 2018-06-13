MLB／填補田中將大空缺 洋基直升2A小將

2018-06-13 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基從2A升上新秀羅艾希加，填補田中先發空缺。 美聯社 分享 facebook

日籍投手田中將大在上一場先發因為跑壘拉傷腿部，洋基把他放進10天傷兵名單，但估計得等到7月中旬才能復出；為了填補田中留下的輪值空缺，球隊從2A升上新秀羅艾希加（Jonathan Loaisiga），而且本周五就要對光芒先發。

在比賽中奮力從三壘跑回追平分後，田中將大的兩腿都有拉傷的情形，預計要休養一個月的時間，可能趕在明星賽前歸隊，洋基暫時把先發任務託付給23歲的羅艾希加，希望他和海爾曼（Domingo German）、塞佛里諾（Luis Severino）合建年輕三本柱。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他很有才華，我們認為他有明亮的未來，他的球質好，很能攻擊好球帶。」

身高180公分、體重74公斤的羅艾希加是尼加拉瓜人，進入洋基農場已是第3年，今年在高階1A和2A共出賽10場，合繳6勝1敗、防禦率3.00的成績，布恩沒有明確指示會讓他在大聯盟待多久，「我們覺得能在這時間點把他叫上來，因為我們可能只需要他暫代幾場先發，一切就看田中將大和其他結果而定。」

今天洋基和國民之戰賽前，田中將大也有上場傳接球，這是他受傷以來首度練習。