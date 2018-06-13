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MLB／覺得被小熊球迷討厭？ 達比修：從未說過

2018-06-13 09:14聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修首度對外澄清，並沒說過覺得芝加哥球迷討厭他的話。 美聯社
達比修首度對外澄清，並沒說過覺得芝加哥球迷討厭他的話。 美聯社
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日籍投手達比修有因為三頭肌發炎被小熊放在傷兵名單中，今天進行牛棚練投，表示速球和其他球種都狀況很好，手臂也沒有痠痛感覺。達比修也首度對外澄清，並沒說過覺得芝加哥球迷討厭他的話。

達比修有在今年2月和小熊簽下6年1.26億美元的合約，但開季以來成績堪慮，多次投不滿5局，只收下1勝3敗、防禦率4.95，加上因流感和三頭肌發炎而頻繁躺進傷兵，引來小熊迷的「檢討」。

先前達比修有的捕手搭檔曼尼茲（Chris Gimenez）曾說，達比修看過推特上的負面留言，覺得小熊球迷討厭他，因為已經兩度進入傷兵名單了。

不過達比修有今天公開接受美媒訪問時回應，「我從未對此講過任何一字，去年世界大賽後，我有向道奇球迷道歉，但來到芝加哥後，我還沒說過些什麼，關於推特上的事，除了去年世界大賽外，我從未做過評論，所以曼尼茲大概曲解我的意思了。」

儘管強調沒有和小熊球迷之間起疙瘩，但上個月達比修有剛在芝加哥北方買了新家，這座價值455萬美元（約新台幣1.36億元）的豪宅共有6間房間、5套衛浴，約150坪，他已經向當地政府申請，在前院加建高度達1米8的圍籬，就是要保護家人不受外界紛擾。

小熊達比修有世界大賽

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