總教練搞烏龍、投打皆崩盤 金鶯全隊亂成一團

巴爾的摩金鶯隊教頭蕭瓦特(Buck Showalter)在5月17日於客場對波士頓紅襪隊比賽中，因為犯了一個不成文的規定，事後被媒體與棒球界作「放大性」的討論與解讀，認為他自已也受不了長期敗戰，在巴爾的摩的日子不久了！

當時比賽正進行到5局下半，紅襪隊2比零，但金鶯隊先發投手高斯曼(Kevin Gausman)投了快一百球、卻二三壘有人，看似已經有點撐不住了，不過已經兩人出局，老蕭心裡天人交戰，一方面希望高斯曼能撐完五局，但情況相當危急。果真，下一棒打者波賈茲(Xander Bogaerts)一棒將高斯曼的94英哩速球掃到芬威球場左外野有名的「綠巨人」(green monster)看台上，形成為三分打點全壘打。

當波賈特以英雄式慢跑經過三壘要往本壘跑回時，蕭瓦特迅速從金鶯休息區往投手丘方向走，想換下高斯曼，老蕭根本沒等波賈特進本壘，這情況讓波賈茲和紅襪隊員有點傻眼，但老蕭畢竟是德高望眾的老教練了，紅襪隊員勉強按耐住。按棒球不成文規定，通常打者打出全壘打後，在跑回本壘前，場上一切的動作都是暫停的，這也是對打者的基本敬意，所以老蕭此舉在棒球各界看來，滿不上道的。

金鶯總教練蕭瓦特輸球輸到失去耐性，連球場上該注意的不成文規定都不管了。 美聯社 分享 facebook

正巧，在這事情發生之前的5月初，蕭瓦特錄製棒球訪談節目中談到類似的話題，他說他師承前聖路易紅雀隊老教頭拉魯沙(Tony La Russa)，換投手時絕不拖泥帶水，一旦有狀況立即上投手丘。所以這可以勉強解釋蕭瓦特這冒失上投手丘一事，不是針對特定球員或某球隊。但各界也解讀面對金鶯隊長期強打弱投的問題，蕭瓦特已經心煩意亂，本季結束後，估計離開巴爾的摩的機率非常高。

對於金鶯隊來說，今年是最後可以打拼的一年，包含球隊總管兼副總裁達奎特(Dan Duquette)、蕭瓦特自己、重砲打者馬恰多(Manny Machado)、鎮隊之寶瓊斯(Adam Jones)、救援投手布拉克(Brad Brach)、在養傷的布里頓 (Zach Britton)等都是最後一年，其中最有交易價值的馬恰多可能明星賽後就會走。

金鶯三壘手馬恰多(左)去年寫下生涯最低的打擊率，但趕在合約最後一年大復活，目前打擊率.312、上壘率.380、長打率.591都是生涯最佳，留在殿底的金鶯實在是浪費人才。 美聯社 分享 facebook

但是截至6月10日為止，金鶯戰績19勝45負，勝率3成不到，比「大聯盟的小聯盟球隊」邁阿密馬林魚還不堪，居全聯盟最後一名，看來「打拼」是沒了，「打包」可能比較實在…

金鶯隊不是不想打拼，季外先是簽了先發投手凱許納(Andrew Cashner)，開季前一刻又簽下了先發投手卡布(Alex Cobb)，結果兩人難兄難弟，戰績都是2勝8敗，居全聯盟最多敗投手之冠，防禦率一個接近5、一個7點多，從兩人的表現數字大致上可以看出金鶯隊目前(也是長久)的窘況，投手群太弱、又處在強打美國聯盟中的強打東區，有球評點出金鶯隊的問題，當沒有好的投手壓制情況下，再好的教練與再強的打者都沒用。

卡布去年在光芒的12勝10敗、防禦率3.66成績讓金鶯怦然心動，與他簽下4年5700萬美元合約，誰知道轉隊後第一年他的防禦率就翻了將近一倍，目前已高達7.33。 美聯社 分享 facebook

仔細看看金鶯隊的投手群數字：防禦率、「被鞭率」(WHIP，又譯為每局被上壘率)、勝投率、對方上壘率(OBP)、對方長打率(SLG)，全部都是聯盟墊底或末段。先發投手中兩名自產的邦迪(Dylan Bundy)和高斯曼也都只有4勝與3勝、防禦率都在及格邊緣的4以上。

蕭瓦特個人其實滿有意思的，球員時代從來沒上過大聯盟，小聯盟打過幾季，但是當起教練來到是頭頭是道，他在1990至2000年代帶過三支球隊，一是紐約洋基和當時剛成立的亞利桑納響尾蛇和之後的德州遊騎兵，三支球隊在他的帶領下都從之前的弱隊變為強隊，蕭瓦特1995年當時把洋基隊在1981年後第一次帶領進入季後賽，隔年卻因為不服從當時老闆的命令，要求換掉打擊教練不從，因此掛冠求去。1999年帶響尾蛇首次打進國聯分區冠軍賽，但隔年因為戰績只是普通，蕭瓦特被炒掉。

但巧的是洋基與響尾蛇隊都在蕭瓦特離開後的第二年拿下世界大賽冠軍，因此有人說蕭瓦特的執教特性是專門培養球隊爭冠的本錢，只不過沒有辦法達到巔峰，2002年到2006年帶遊騎兵隊時也是如此，雖然沒進季後賽，但遊騎兵那幾年算是有競爭性的球隊。總地來說，蕭瓦特是個不錯的教練。

蕭瓦特(右)真不是不通的衰，兩支原本他帶的球隊在他一離開後就拿下世界大賽冠軍。 歐新社資料照片 分享 facebook

在上周才結束為期三天的大聯盟2018選秀會中，金鶯隊頭兩天全部著重在挑選投手，前10順位中，有8人是投手，可見得金鶯真是發狠了心，要把投手部門作長期性的補強與規劃。但這一切都緩不濟急，光就眼前來說，金鶯隊進季後賽希望不大，球隊的問題一堆，例如愛揮大棒但又愛被三振的盲砲一堆，戴維斯(Chris Davis)、艾佛瑞茲(Pedro Alvarez)和今年表現不好的川波(Mark Trumbo)都是。

最讓球隊頭痛的是金鶯隊今年薪資排行大聯盟中前段13名、1億5000萬，其中領乾薪最多的是上段所提的「盲砲一號」戴維斯，今年年薪2千100萬，佔球隊近15%的薪資比例，更恐怖的是他要這樣領下去直到2022年，依照他目前的表現1成52的打擊率、4發全壘打、三振率達81次，居全聯盟第五名的「殊榮」，留著也不是，交易掉也沒人要。

蕭瓦特不走、天誅地滅……