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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

有圖沒真相 一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

MLB／又是贏一分 水手收本季第21場險勝

2018-06-11 11:09聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手朱尼諾(右)開轟一分險勝。 美聯社
水手朱尼諾(右)開轟一分險勝。 美聯社
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又是一分險勝！水手今天在客場5：4力克光芒，收下本季第21場以一分差贏球的比賽，根據「Baseball Reference」記載，這是大聯盟自1908年有詳細紀錄以來，前65場比賽的最佳「分數精算」成果。

水手不讓太空人要回美聯西區榜首，今天勝出後以41勝24敗，和42勝25敗的太空人無勝差，不過卻以些微的勝率優勢保住龍頭寶座；他們不僅過去22場比賽拿下17場，本季一分差的比賽更是21勝9敗。

「我們還在贏球，所有一切都沒關係，不管我們是以10分贏球還是1分贏球，只要我們勝出，這就不是我們擔心的地方。」水手三壘手席格（Kyle Seager）說道。

席格是今天的致勝功臣，他在7局上敲出突破平手僵局的2分砲，最後也成為勝利打點的貢獻者；水手今天所有分數皆是用全壘打攻下，克魯茲（Nelson Cruz）2局上陽春砲首開紀錄，朱尼諾（Mike Zunino）則在6局上敲出追平的2分彈。

先發投手派克斯頓（James Paxton）自從4月初在雙城主場被老鷹停在肩膀上加持後，就沒有再輸過球，前8場比賽防禦率僅1.87的他，今天再以7局失3分的好投，收下本季第6勝，此役不但沒有保送，還以10K進帳本季第5次兩位數三振，目前防禦率3.02。

水手Nelson Cruz雙城

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