陳偉殷有苦難言 台灣球員成大聯盟最軟的一塊

上週最令台灣球迷關心的大聯盟新聞，莫過於陳偉殷在先發僅投4.1局及91球，馬林魚仍以3比2領先時，就被總教頭馬丁利（Don Mattingly）出其不意地換下場。在看到陳偉殷回休息區忍不住怒砸水瓶的畫面後，台灣球迷紛紛發聲批評馬丁利，並為最近一個月內兩度在領先時投不滿五局就退場的陳偉殷抱屈。一時之間，台灣球員在大聯盟是否受到差別待遇，甚至當年陳金鋒在道奇總教練崔西（Jim Tracy）麾下苦無上場機會的歷史都被舊事重提。

陳偉殷(左)原本勝投在望，但又被突然換下，心中充滿怒火，回到休息室後再次狂摔手套，恐怕今年手套已摔壞好幾個。 美聯社 分享 facebook

平心而論從各方面來看，馬丁利在五局毅然換下陳偉殷的決定其實並不為過。首先大傷後復出的陳偉殷續航力仍是個問號，從他目前防禦率高達5.86來看，要百分之百恢復過往的實力，顯然還有一段很長的路要走。不論站在保護他手臂或球隊戰力的立場，馬丁利都只能戰戰兢兢以對。其次，雖然眾所皆知馬林魚新老闆基特（Derek Jeter）今年鐵了心要擺爛重建。但馬丁利身為比賽現場的的最高指揮官，跟任何一位總教練一樣都應以求勝為最高目的，當他判斷換下陳偉殷較有可能贏球時，即使判斷錯誤，其他人也不應以「怎不讓陳偉殷試試看多撐一下，反正馬林魚這一季又沒救了」為由質疑他的決定。最後，就算從最現實的利益角度出發，陳偉殷還有兩年甚至三年多而且高達四五千萬美金的合約在身，不論將來老闆打算交易他或自用，馬丁利都有義務妥善保護這個所費不貲的資產。

馬林魚菜鳥投手理察茲(左)本季也曾出現4.2局投球只被打1支安打、還飆出10次三振時，卻被馬丁利(右)換下的情況，所以陳偉殷也只能摸摸鼻子把勝投當成浮雲吧，隨時要有被換下的心理準備。 美聯社 分享 facebook

不過從這場茶壺裡的風波，卻可看出台灣球員在美國發展時經常遇到的困境。陳偉殷與馬丁利之間的認知衝突，事實上是來自於雙方事先沒有良好的溝通。而馬丁利是否有花足夠的心力去跟陳偉殷溝通，或至少試圖讓陳偉殷了解自己下決定的背後原因？這原是身為教練的一大職責。或者換個角度來看，如果相同情形發生在其他球員──尤其是美國本土球員身上，馬丁利的處理方式是否又會有所不同？

像這樣與台灣球員在美國的境遇息息相關，甚至牽涉到種族的敏感問題，外人是難以得知的。雖然從1999年陳金鋒與道奇隊簽約，並在2002年成為首位登上大聯盟的台灣人開始，將近二十年內赴美挑戰的台籍球員已多達七十多位，顯見台灣持續被大聯盟視為重要的海外人才庫之一。而且截至去年九月曾仁和登上小熊主場的投手丘為止，能升上大聯盟一窺堂奧的台灣球員也已有14位之多。然而人才潛力受各隊青睞只不過是一個出發點，實際在養成、溝通及照顧上是否投住足夠心力，則又屬於另一個層次的問題。

崔西(左)在道奇隊當任總教練時讓陳金鋒坐了很多冷板凳，沒有給他太多建立信心的機會。 歐新社資料照片 分享 facebook

比起過程，球隊最重視的仍是結果，也就是簽下的人才最後有無成功發光發熱。而台灣球員不論是否真的技不如人或受限於其他因素，即便擠進大聯盟窄門，能夠持續數年佔有一席之地的，至今仍只有王建民、郭泓志及目前碩果僅存的陳偉殷三位。而且其中陳偉殷還是先旅日投出優秀的成績後才轉戰大聯盟。這樣的成功率是否算高，相信極度重視績效與數據的大聯盟球隊高層心中自有一把衡量的尺。

與此同時，外籍球員旅美的環境正日趨嚴峻。由於近幾次勞資協商球員工會表現都相當「不爭氣」，外籍球員的利益也隨之被犧牲不少。現今各隊每年能夠投注在外籍球員的預算訂有上限，球員所能拿到的簽約金也開始呈M型發展。各隊都傾向於將大把銀子灑在拉丁美洲棒球強國的超級新秀身上，其他國家如台灣業餘球員旅美的簽約金價碼自不免大受影響。

林子偉能拿到205萬美元簽約金已屬難得，而且紅襪還願意給他不少上場機會。 美聯社 分享 facebook

簽約金只是其中一端。由於台灣球員成為大聯盟固定先發，甚至在小聯盟成長為頂尖新秀的人數有限，受球隊重視的程度就可能因此越趨薄弱。而沒有夠多球員躍身大聯盟以至成為具有影響力的球星，也就無法像勢力龐大的拉丁美洲球員一樣，積極發揮母雞帶小雞拉拔後輩的效果。

事實上，即便大聯盟的拉美球員比例已高達三成以上，實力隱然凌駕本土球員，甚至已產生多個棒球家族，諸如過往的阿魯兄弟及父子檔（Felipe、Matty及Jesus Alou三兄弟，以及Felipe的兒子Moises）、阿洛馬父子（父親Sandy Alomar Sr.與青出於藍的兩兄弟Sandy Jr.及Roberto）以及莫里那捕手三兄弟（Bengie、Jose及Yadier），以至於今年倍受矚目的「星二代」小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）、守備頗受好評的遊騎兵中外野手迪謝茲（Delino DeShields Jr.）以及最近剛升上大聯盟的鐵捕羅德里格茲之子德瑞克．羅德里格茲（Dereck Rodríguez）等。但拉美小將在離鄉背井遠赴小聯盟打拼的過程中，遭受不平等待遇甚至被剝削的情形仍時有所聞。過去在藍鳥叱吒風雲的多明尼加籍球星巴提斯塔（Jose Bautista）就曾撰文道出他在力爭上游躋身大聯盟的過程中所看到的一頁拉美球員血淚史，並且提到語言不通是拉美小將在小聯盟發展的一大障礙。勢力如此龐大的拉美球員尚且如此，同樣人在屋簷下，不得不低頭，而且勢單力薄的台灣小將們在小聯盟的際遇也就可想而知，更何況語言能力同樣是大多數台灣球員的切身之痛。

大聯盟的多明尼加球員每年都有數十人以上，巴提斯塔都還覺得常常受到委屈，人單勢薄的台灣球員的打拚之路應該是更加艱辛。 歐新社資料照片 分享 facebook

美國雖然號稱是種族的大熔爐，但自建國以來嚴重的種族問題卻始終存在著。人數更為稀少的亞洲民族自難例外，甚至可能是最無法發聲而不受到重視的一群。職業運動場上的差別待遇只是其中的一部分縮影。就連在美國出生，畢業於一流大學而且打出先發球員身價的林書豪，都難逃ESPN這種主流媒體以及部份NBA球員有意無意的種族歧視眼光對待。包括教練在內的大聯盟球隊高層，在面對既無太多良好實績，語言上又難以溝通的少數台灣球員時，究竟是否能夠一視同仁地妥善對待與照顧，還是可能就在不經意間犧牲了這些相對弱勢者的權益與將來？一葉知秋，在陳偉殷與馬丁利的潛在衝突背後所浮現的這個問題，或許才更值得我們加以省思。