MLB／生涯首發滿貫砲 崔志萬扮釀酒人逆轉英雄

2018-06-10 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



崔志萬。 美聯社 分享 facebook 釀酒人韓籍野手崔志萬代打敲出生涯首支滿貫砲，幫助球隊在6局超前比分，釀酒人最終也以12：3擊敗費城人，保住國聯中區第一的位置。

費城人先發投手艾里耶塔（Jake Arrieta）在6局遇到亂流，因為捕手妨礙守備，加上一次四壞、一次觸身球形成滿壘後退場，接替的賈西亞（Luis Garcia）先投出3球三振，面對代打投手的崔志萬，2好3壞後，一顆98.6哩的速球被敲出，打中左外野全壘打標竿。

這發滿貫砲讓釀酒人從1分落後，變成6：3領先，崔志萬回到休息室受到隊友熱烈歡迎，他表示：「這是一場氣勢之戰，我們可以看到氣勢的轉變，隊友開始上壘，而我能夠打回分數，大家也都開始得分。」

兩隊加起來前9分都靠全壘打，釀酒人首局靠阿奎拉（Jesus Aguilar）的2分砲先馳得點，費城人霍金斯（Rhys Hoskins）在3局下回敬一發3分砲，崔志萬滿貫砲逆轉後，釀酒人在最後3局敲回6分拉開差距。

崔志萬高中畢業後就在小聯盟打拚，2016年升上大聯盟，三年來待過天使、洋基到現在的釀酒人，賽前生涯累積8轟，還沒出現過滿貫砲，今天終於敲出，他表示：「這對我來說很有意義，不過滿貫砲有許多元素，前面要有隊友上壘，我只想確實擊球，這確實給了我信心。」

崔志萬面對賈西亞一開始處於2好0壞的落後，但最後敲出逆轉一擊，總教練康索（Craig Counsell）表示：「這是今天比賽的轉捩點，夢幻般的一個打席，即使所有情況都不利，但仍成功逆轉，締造不可思議的事。」