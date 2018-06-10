MLB／跑壘腿拉傷進傷兵 田中將大恐缺席一個月

2018-06-10 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



田中將大。歐新社 分享 facebook 洋基日籍投手田中將大昨天跑壘時受傷，經診斷為兩腿後側肌輕微拉傷，球團今天將他放進10天傷兵名單，不過尚無確切歸隊時間表，總經理凱許曼（Brian Cashman）被媒體問到受不了，丟出「可能缺席一個月」的預估。

田中將大昨天在跨聯盟賽事中上場打擊，因守備失誤上壘後，從三壘跑回本壘時拉傷，田中將大表示：「跑壘這件事我不常做，美聯的投手也都很少跑，不過這就是棒球的一部分，受傷是我自己的關係，跟規則無關。」

對於田中將大的歸期，總教練布恩（Aaron Boone）補充：「很可能在明星賽前回歸。」今年明星賽在7月17日舉行，距今也約一個月；蒙哥馬利（Jordan Montgomery）才因肘傷整季報銷，加上田中將大可能要缺席3到4次的輪值，洋基亟須補起先發輪值空缺。

凱許曼表示將先從球隊內部尋找戰力，但也不排除在交易大限前進行補強，凱許曼説：「我們一直都對補強保持開放態度，無論是一年中的哪個時間點，不過我們也有球隊內部的選擇可以依靠。」

洋基目前在3A有22歲的左投謝菲爾德（Justus Sheffield），本季從2A升上3A，戰績1勝2敗、防禦率2.96，27.1局送出27次三振，上一場先發6局，失2分非自責分；2A則有23歲的羅艾西加（Jonathan Loaisiga），戰績3勝0敗、防禦率3.13，也是可能人選。