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MiLB／林子偉連11戰敲安近況佳

2018-06-09 13:19中央社 台北9日綜合報導

林子偉。 美聯社資料照
林子偉。 美聯社資料照
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旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期打擊狀況維持不錯，今天單場4打數敲1安，近11場出賽都敲安；印地安人隊高階1A捕手朱立人、海盜隊2A捕手張進德，今天都有長打表現。

林子偉5月經歷一段打擊低潮，近期狀況越來越穩定，今天與海盜隊3A比賽，先發打第一棒、守游擊，首局、3局都敲出滾地球出局，5局壘上有人打擊機會，敲安推進隊友，7局敲出飛球出局；林子偉單場4打數敲出1支安打，將連續安打場次推進到11場，賽後打擊率2成79。

紅襪隊今天比賽打線受制，前4局都沒能拿下分數，5局靠著接連3支安打、攻占滿壘，接著選到保送、擠回全場唯一1分；海盜隊今天團隊敲出12支安打，包括3發全壘打，紅襪隊終場以1比8吞下敗仗。

旅美印地安人隊高階1A捕手朱立人，今天與國民隊高階1A比賽先發蹲捕、打第6棒，2局敲出二壘打替球隊送回1分，4局選到保送，6局再敲安打，球隊終場以3比9輸球；朱立人今天單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成44。

海盜隊2A捕手張進德，今天對洛磯隊比賽先發蹲捕、打第7棒，2局首打席就敲出二壘打，但隊友沒有推進攻勢，沒能替球隊跑回分數；張進德單場3打數敲出1支安打，近4場出賽都有安打表現，賽後打擊率3成06。

海盜隊今天首局靠著馬丁（Jason Martin）2分砲取得領先，洛磯隊2局靠著接連安打追回1分，海盜隊3局再起攻勢，靠著保送、接連3支安打，再添2分保險分，洛磯隊9局靠著羅傑斯（Brendan Rodgers）2分砲追分，但沒有延續反攻氣勢，追分不及，海盜隊以4比3拿勝。

海盜林子偉

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