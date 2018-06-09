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MLB／田中將大跑壘受傷 5局好投無奈喊卡

2018-06-09 09:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

田中將大跑壘受傷。 美聯社
田中將大跑壘受傷。 美聯社
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征戰大聯盟的日本選手今天禍不單行，大谷翔平因為手肘韌帶撕裂傷進入傷兵名單的同一天，效力洋基田中將大在跨聯盟比賽跑壘時受傷，詳細傷情還要等待明天診斷結果出爐。

洋基與大都會今天展開地鐵大戰，田中將大打頭陣，首打席就遭大都會開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）敲出全壘打，接下來連續解決12人次、5局僅面對16人次，狂飆8K，沒料到卻在6局上輪到洋基打擊時出現意外。

田中將大先靠著守備失誤上壘，在滿壘時輪到賈吉（Aaron Judge）打擊，敲出右外野方向高飛犧牲打，三壘上的田中拔腿狂奔跑回追平分，但他在走回板凳區路上多次搖頭，已經顯露不適，與防護員交談後回到休息室內，6局下未再回到投手丘上，洋基換上霍德（Jonathan Holder）接替投球。

洋基隨後宣布，田中是因雙腿的大腿肌肉緊繃退場，將於明天進行複診。

紐約媒體寫著：「田中跑回了1分，但可能並不划算。」他此役共用75球投完5局失1分，唯一被敲的安打就是尼莫的陽春砲，送出8三振、1保送，眼看將是一場精采好投，卻因傷勢被迫提前退場，他下場時兩隊以1：1戰成平手，田中確定無關勝敗。

洋基田中將大大都會

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