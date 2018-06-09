MLB／大谷韌帶傷暫不動刀 田中將大當範本

2018-06-09 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



田中將大。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平因手肘韌帶二級損傷進入傷兵名單，不無可能進行TJ韌帶置換手術，天使球團亟欲避免上演最糟劇本，可供參考的前例是同樣來自日本的田中將大，他在2014年就出現韌帶部分撕裂，但至今未動TJ手術，仍能為洋基提供穩定戰力。

田中將大在他的大聯盟菜鳥球季就遭遇韌帶傷勢，於7月診斷出韌帶部分撕裂，洋基決定採取高濃度血小板血漿注射（PRP），希望可以避免動刀，該年趕在9月回歸大聯盟賽場。

田中將大近幾季大致維持健康，儘管偶有陷入低潮引起揣測他的韌帶傷勢是否惡化，但他兩度進入傷兵名單問題都不是出在手肘韌帶上，2015年為前臂拉傷和手腕肌腱炎，2017年為肩膀發炎，近兩季都先發30場以上。

大谷翔平現階段將先進行PRP和幹細胞注射治療，靜待3周後進行再次評估；「今日美國」指出，若屆時大谷的傷勢沒有好轉，他可能將到2020年才有機會復出，意味進行TJ韌帶置換手術。

如果最糟劇本真的上演，天使是否可能讓大谷擔任全職打者、放棄投球？天使總經理艾普勒（Billy Eppler）回絕這個提問，「我不喜歡假設，我會先等待他進行治療，3周後再來評估，我們到時再來處理該面對的問題。」

大谷去年就診斷出手肘韌帶一級損傷，進行PRP注射治療，今年在投手丘上仍繳出101哩球速，這也是天使目前仍能保持樂觀的主因，艾普勒表示，「你們已經看過了他今年在投手丘上的表現，所以我們有理由相信注射治療會有幫助。」

然而換個角度來看，大谷的韌帶一級損傷在8個月內惡化為二級損傷，而一旦達到三級，基本上就無法避免TJ手術，即便大谷今年躲過動刀，恐怕還是難讓天使放下擔憂。