MLB／大谷韌帶損傷進傷兵 天使：望避免TJ手術

2018-06-09 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷翔平。 （美聯社資料照片） 分享 facebook

天使「二刀流」大谷翔平的傷情今天傳來壞消息，他因右手肘尺骨韌帶二級損傷進入傷兵名單，將先休兵3周後再次進行評估，有沒有可能必須進行TJ韌帶置換手術？天使總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，希望可以避免走到這一步。

大谷翔平在周四對皇家一戰先發4局失1分，因右手中指起水泡而提前退場，當時天使球團表示他的水泡問題不如前次嚴重，外界預期他頂多跳過一次先發，沒想到就在今天出現峰迴路轉的變化。

天使將大谷放進傷兵名單，發出聲明稿證實他的手肘韌帶出了狀況，現階段先採高濃度血小板血漿注射（PRP）和幹細胞治療，3周後再次進行評估，球團表示，「屆時我們會再更新對大谷的治療計畫。」

艾普勒指出，大谷前役確實是因手指起水泡退場，待水泡內液體流出後，他才表達感覺手肘有些僵硬，「基於這點，我們決定送他去進行檢查。」球團直到美國時間周三晚上才確認他的手肘韌帶傷勢。

大谷的傷勢讓他暫時無法站上投手丘，但在打擊上的影響可能就沒那麼巨大，儘管如此，天使仍決定將他放進傷兵名單。艾普勒解釋，球團重視他的投球能力，所以不可能冒險，「如果他只是指定打擊，他或許可以帶傷繼續出賽，但他的情況不是這樣，這也不是他希望的出賽模式。」

艾普勒表示，「我們認為現在任何一個揮棒或特別的動作，都可能對他的傷勢帶來一點點風險，所以我們決定給他3周時間，到時再來決定下一步該怎麼做。」手肘韌帶達到三級損傷基本上就需進行TJ韌帶置換手術，大谷是否可能走到這一步？艾普勒回應：「我們希望可以避免。」

天使對於大谷的手肘韌帶傷勢並不陌生，簽約之初，就曾遭美國媒體爆料他因韌帶一級損傷而進行PRP注射治療，而艾普勒當時也出面澄清，大谷的體檢報告沒有問題；如今傳出尺骨韌帶二級損傷，外界普遍認為是當時的傷勢惡化導致。