MLB／9局用9名投手破紀錄 道奇贏球返5成勝率

2018-06-08 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



菜鳥先發投手桑塔納（Dennis Santana）開賽前受傷，道奇被迫以牛棚車輪戰撐完比賽，9局比賽共用9名投手，寫下道奇隊史紀錄；值得慶幸的是，他們終場以8：7力克海盜，本季戰績來到31勝31敗終於站回5成勝率。

道奇昨天比賽已耗8名投手，沒想到今天更是雪上加霜，桑塔納在開賽前傳出右腹肌不適，將進行MRI核磁共振檢查，道奇緊急換上哈德森（Daniel Hudson）演出本季首度先發。

道奇以牛棚車輪戰撐完此役，在9名投手中負擔2局最長局數的貝耶斯（Pedro Báez）收下勝投，終結者簡森（Kenley Jansen）則扛下最後5個出局數，雖在9局下挨陽春砲，仍以1分差收下本季第15個救援點。

投手桑塔納開賽前受傷，道奇被迫以牛棚車輪戰撐完比賽，9局比賽共用9名投手，終場以8：7力克海盜。道奇總教練羅伯茲（中）將勝利歸功於牛棚協力，「他們做得太棒了。」 美聯社 分享 facebook

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他在賽前演唱國歌時，才接到牛棚打來的電話，通知他桑塔納無法先發登板，他傳達牛棚全數做好準備，「遇到這種情況，你只能要求球員做得更多。」他將勝利歸功於牛棚協力，「他們做得太棒了。」

多數後援投手在接獲指示時都還在板凳區內，哈德森接下先發任務，只是因為當時他已在牛棚，他以15球演出三上三下，先發1局無失分。哈德森坦言，「每個人都有自己的備戰流程，今天有點不太一樣，近兩戰我們都很早接到電話，我還沒來得及完成我的準備工作，但這就是比賽的一部分，既然發生了，你就必須準備好上場。」

貝林格（Cody Bellinger）和彼德森（Joc Pederson）在第7和第8局各貢獻兩分砲，將領先擴大為8：3，雖遭海盜步步進逼，簡森有驚無險守下勝利，他表示，「我們並沒有被這情況困擾，只是專注在贏下這場比賽。」